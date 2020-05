Какие завтра праздники: традиции и приметы на 25 мая

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 25 мая.

Епифанов день, Рябиновка

25 мая отмечается память Епифания Кипрского — одного из ранних отцов церкви, который прославился неистовым обличением ересей. Епифаний много путешествовал, однако образование его оставляло желать лучшего. Известно, что он крайне отрицательно относился к античной культуре и философии.

Рябиновкой этот день назывался в честь одного из самых любимых на Руси деревьев. К рябине приходили девушки в красных сарафанах и просили ее уберечь дома от пожаров. О том же молились и святому Епифанию. Кстати, считалось, что если утро этого дня будет «в красном кафтане» (то есть будет яркая заря), то пожаров летом случится много.

Рябина оберегала людей не только от пожара, но и от прочих несчастий — не зря ее всегда сажали в палисадниках. Защищала она и от сглаза. Ветка рябины, как считали на Руси, помогала заблудившемуся в лесу человеку найти дорогу к дому.

Много поверий было связано и с другим растением, на которое обращали внимание в этот день, — с кувшинкой. Говорили, что если на Епифана на прудах появились листья кувшинки — значит, заморозков больше не будет. Кувшинку на Руси называли «одолень-травой», поскольку она, по мнению крестьян, могла одолевать нечистую силу и недуги, а также обладала приворотными свойствами. А вот белые кувшинки приносить в дом не следовало: это грозило гибелью домашнего скота.

День Африки. Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий

Ежегодно 25 мая на всем африканском континенте празднуется День Африки (Africa Day). Этот день также называют Днем африканской свободы (African Freedom Day) и посвящают годовщине образования Организации африканского единства (Organization of African Unity), созданной 30 африканскими лидерами в Аддис-Абебе 25 мая 1963 года. По решению ООН этот день объявлен Днем освобождения Африки.

Для мирового сообщества эта важная дата символизирует стремление африканских стран к единству в интересах обеспечения самостоятельного развития, мира и процветания на континенте.

В 1999 году Генеральная Ассамблея ООН предложила Специальному комитету по деколонизации ежегодно отмечать Неделю солидарности с народами несамоуправляющихся территорий, начинающуюся 25 мая и заканчивающуюся 31 мая.

Международный день пропавших детей

Для многих стран мира 25 мая – это Международный День пропавших детей (International Missing Children’s Day). Эта дата ведет свою историю из США, а символом Дня является изображение синей незабудки.

В этот день в 1979 году по дороге домой пропал американский шестилетний школьник Эвиан Пейтс, его искали всем миром, дело получило широкий резонанс, но поиски не увенчались успехом. Спустя 4 года после этого события президент США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днем пропавших детей, а еще через год, в 1984-м, был основан Национальный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей (National Center for Missing and Exploited Children, NCMEC). Вскоре данную инициативу поддержали и в ряде европейских стран, и в 1997 году был создан Международный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей (ICMEC). Именно по его инициативе в 2010 году и был учрежден Международный День пропавших детей и установлена его дата – 25 мая.

Пропавший ребенок – это ЧП мирового масштаба, а для родителей нет ничего ужаснее данного факта. И учреждение этого Дня стало попыткой привлечь внимание мировой общественности к проблеме пропажи несовершеннолетних, к проблеме защищенности детей от похищений, трудных жизненных ситуаций и противоправной эксплуатации.

Всемирный день щитовидной железы

Ежегодно 25 мая во многих странах отмечается Всемирный день щитовидной железы (World Thyroid Day).

Дата вошла в календарь в 2009 году, когда Европейская тироидная ассоциация (European Thyroid Association, ЕТА — эта организация занимается изучением вопросов, связанных с щитовидной железой и ее заболеваниями) предложила отмечать день, посвященный данной теме, 25 мая на международном уровне. Эту инициативу поддержали и другие врачебные сообщества подобной направленности, работающие в Азии, Северной и Латинской Америке.

Новый всемирный день в календаре помогает проводить дополнительные мероприятия, направленные на повышение уровня информированности общества о возможных заболеваниях щитовидной железы и методах их предотвращения, а также на пропаганду современных методов профилактики и лечения болезней этого органа.

День полотенца

Каждый год 25 мая поклонниками творчества известного британского писателя Дугласа Адамса отмечается День полотенца (Towel Day). В течение целого дня они носят повсюду с собой полотенце, не расставаясь с ним ни на минуту, таким образом отдавая дань памяти своему любимому писателю.

Английский писатель, драматург и сценарист Дуглас Адамс (Douglas Adams, 1952-2001) является автором таких юмористических фантастических произведений, как «Автостопом по галактике» (The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy) и «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли» (Dirk Gently's Holistic Detective Agency). Именно в своём получившем всемирную известность романе «Автостопом по галактике» он описал полотенце как незаменимую для автостопщика вещь, будь то путешествия по земным дорогам или межгалактическим пространствам.

По мнению писателя, самое обычное полотенце – один из самых важных предметов в обиходе туриста. Во многом его ценность определяется практическим применением, вариантов которого величайшее множество. Так, опять же по мнению автора, в полотенце можно завернуться, когда холодно; им можно накрыться, как одеялом, ночуя под звёздами; на нём удобно лежать на песчаных пляжах, наслаждаясь пьянящими ароматами моря; им можно размахивать, подавая сигналы бедствия; обмотать им голову, чтобы не вдыхать ядовитые газы, или завязать глаза, чтобы не ослепнуть при виде космических пиратов или ярчайших звезд. Также его удобно использовать в качестве плотика, а можно применить и как оружие в рукопашной схватке, предварительно намочив… Ну и, конечно же, полотенце можно использовать и по прямому его назначению – в гигиенических целях – то есть вытираться им.