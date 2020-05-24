ГСЧС: с начала месяца на водоемах в Украине погибло более 50 человек

В Украине с начала мая на водоемах погибло более 50 человек, среди них много рыбаков, которые выходят в плавание на лодках во время объявления штормового предупреждения.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"С начала мая на водоемах погибло более 50 человек, среди которых немало рыбаков", - говорится в сообщении.
Так, спасатели проводят с рыбаками информационно-разъяснительную работу, во время которой напоминают правила безопасного отдыха у воды.
Соответствующие разговоры уже провели в Киевской области и в Хмельницкой области.
Спасатели призвали рыбаков соблюдать правила безопасного поведения вблизи водоемов и не подпаливать камыш и сухую растительность.
Как сообщалось, что на Волыни на частном пруду-копанке, во время отдыха упал в воду и утонул мальчик 2013 года рождения.