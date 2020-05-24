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ГСЧС: с начала месяца на водоемах в Украине погибло более 50 человек

ГСЧС: с начала месяца на водоемах в Украине погибло более 50 человек
12:50 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В ГСЧС дали отчет о количестве погибших в водоемах Украины.

В Украине с начала мая на водоемах погибло более 50 человек, среди них много рыбаков, которые выходят в плавание на лодках во время объявления штормового предупреждения.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"С начала мая на водоемах погибло более 50 человек, среди которых немало рыбаков", - говорится в сообщении.

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Так, спасатели проводят с рыбаками информационно-разъяснительную работу, во время которой напоминают правила безопасного отдыха у воды.

Соответствующие разговоры уже провели в Киевской области и в Хмельницкой области.

Спасатели призвали рыбаков соблюдать правила безопасного поведения вблизи водоемов и не подпаливать камыш и сухую растительность.

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Как сообщалось, что на Волыни на частном пруду-копанке, во время отдыха упал в воду и утонул мальчик 2013 года рождения.

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Украина, ГСЧС, Водоем.
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