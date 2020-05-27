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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 мая

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 мая

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 мая
10:32 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 28 мая.

Вознесение Господне

Ежегодно на 40 день после Пасхи, в четверг 6-й недели по Пасхе, весь православный мир отмечает один из двунадесятых праздников церковного года — Вознесение Господне.

Название праздника отражает суть события — это Вознесение на Небо Господа Иисуса Христа, завершение Его земного служения. Число 40 — не случайное, а несущее смысл. Во всей Священной истории это было время окончания великих подвигов. По закону Моисееву в 40-й день младенцы должны были приноситься родителями в храм, к Господу. И теперь в сороковой день после Воскресения, как бы после нового рождения, Иисус Христос должен был войти в небесный храм Своего Отца, как Спаситель человечества.

Победив смерть, это страшное последствие греха, и дав тем самым возможность воскреснуть в славе, Господь вознес в Своем Лице человеческую природу, включая тело человека. Тем самым, Господь открыл каждому человеку возможность во всеобщем Воскресении вознестись в высшую обитель света к самому Престолу Всевышнего. О событии Вознесения рассказывают нам евангелисты Марк и Лука, особенно подробно можно прочесть об этом в книге Деяний Святых Апостолов в 1 главе.

Дав ученикам последние наставления, Иисус Христос "вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с радостью великой…".

Праздник Вознесения — это праздник Неба, открытия человеку Неба, как нового и вечного дома, Неба как подлинной родины. Грех отделил землю от неба и сделал людей земными и одной землей живущими. Речь идет не о запланетном пространстве и не о космосе. Речь идет о Небе, возвращенном людям Христом, о Небе, которое они потеряли в земных науках и идеологиях, и которое раскрыл и вернул им Христос. Небо — это Царство Божие, это царство вечной жизни, царство истины, добра и красоты.

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Пахом Теплый, Пахом – Бокогрей

Пахомий Великий, память которого отмечается в этот день, был египетским монахом. Еще до принятия христианства, будучи язычником, он поступил в армию императора Константина. Его подразделение в одном из походов было тепло встречено христианами, от них Пахомий и узнал о молодой религии. Когда война закончилась, он крестился, а позже основал первый общежительный монастырь.

В народе Пахома прозвали Теплым, или Бокогреем, потому что с его праздника устанавливалось настоящее тепло. Говорили, что черемуховые утренники сменяются рябиновым теплом. По этому поводу существовало множество поговорок и примет: "Пришел Пахом — запахло теплом", "На Пахома тепло — все лето теплое".

В этот день нужно было сеять оставшуюся пшеницу: "Пришел Пахом Бокогрей — досевай пшеницу скорей". А вот никакие другие растения сажать на Пахома не рекомендовалось — особенно в полдень; считалось, что любые посевы и посадки, кроме пшеницы, пропадут.

Обращали внимание и на другие приметы. Если на Пахома восход солнца был багряным — ждали грозного, пожарного лета.

День памяти благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского

Святой благоверный царевич Димитрий Угличский, сын царя Иоанна IV Грозного от его седьмого брака с Марией Федоровной (из рода Нагих), родился в 1582 году в Москве.

После смерти Ивана Грозного на престол вступил старший брат царевича Димитрия, Феодор Иоаннович. Однако, фактическим правителем Русского государства в этот период был его шурин, властолюбивый боярин Борис Годунов, стремившийся утвердить себя и свой род на российском престоле. Для достижения этой цели ему было необходимо, прежде всего, избавиться от законного наследника русского трона, которым из-за бездетности царя Феодора Иоанновича был малолетний царевич Димитрий. Для осуществления своего преступного замысла Борис Годунов решил удалить царевича от московского царского двора. Вместе с матерью, вдовствующей царицей Марией Федоровной, и ее родственниками царевич Димитрий был отправлен в свой удельный город Углич.

Стараясь избежать опасного кровопролития, Борис Годунов попытался сначала оклеветать юного наследника престола, распустив через своих приверженцев лживые слухи о мнимой незаконнорожденности царевича и запретив поминать его имя во время богослужений. Поскольку эти действия не принесли желаемого, коварный Борис прибег к распространению новых вымыслов о будто бы унаследованной от отца склонности к жестокости шестилетнего отрока. Однако, и эти измышления не достигали желаемой цели. 

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Тогда Борис Годунов решился на крайнюю меру. Попытка отравить юного царевича с помощью Василисы Волховой, кормилицы Димитрия Иоанновича, не увенчалась успехом: смертоносное зелье не вредило отроку. Через своего сообщника, Андрея Лупп-Клешнина, Борис отыскал знакомого человека, дьяка Михаила Битяговского, взявшегося собственноручно умертвить царевича.

Посланный в Углич со своим сыном Даниилом и племянником Никитой Качаловым будто бы для управления земскими делами и хозяйством вдовствующей царицы, Битяговский поручил Волховой вывести в назначенное время царевича во двор. В субботний день 28 мая 1591 года Димитрий был зверски убит заговорщиками ударами ножа в горло и другие части тела и сброшен с лестницы.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, Вознесение Господне, 28 мая, Пахом Теплый, День памяти благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского.
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