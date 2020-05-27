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Вознесение Господне 2020: что запрещено делать в этот день

Вознесение Господне 2020: что запрещено делать в этот день
20:53 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Вознесение Господне православные украинцы отмечают в четверг, 28 мая.

Согласно церковному учению, в день Вознесения Господня Иисус Христос взошел на небо, поскольку Его земное служение закончилось.

В Евангелии утверждается, что Иисус "поднялся и исчез в облаке" неподалеку от Вифании, на горе Елеонской. После этого сын Божий начал являться своим ученикам.

На Вознесение все верующие вспоминают, как Христос жил, помогал людям, воскрес и указал путь в Царствие Небесное. Ведь дорога в Небеса является символом надежды людей на искупление земных грехов и вечное существование души. Праздник Вознесения Христова позволяет верующим прийти к пониманию того, что смерть - это не конец, а только начало большого и светлого пути к Господу и вечной жизни.

Что нельзя делать на Вознесение Господне

Тяжелая работа в этот день строго запрещена. В частности, нельзя убирать, стирать, готовить, гладить одежду, шить или вязать. Работы на огороде тоже нужно исключить.

Ссориться, сквернословить и злиться также нельзя. В этот день нужно полностью успокоиться и посвятить время Богу.

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 мая

"Христос Воскрес!" говорить запрещено. Пасхальный период уже завершился, к тому же в этот день из храмов выносят Плащаницу - ткань с изображением тела Христа в гробу.

Также нельзя отказывать кому-либо в праздник. Нужно подать милостыню тем, кто просит, или помогать, если в этом кто-то нуждается.

Вознесение Господне 2020: красивые СМС-поздравления, открытки

В этот день запрещено употреблять алкоголь, курить, заниматься чревоугодием и сексом, а также чрезмерно веселиться.

Лучше всего посвятить это время тихой молитве и упоминанию о жертве Христа ради людей.

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Праздник, Традиции, Запреты, Обряды, Вознесение Господне, 28 мая, Праздники в мае, Вознесение Господне 2020.
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