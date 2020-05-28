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Малюська: БТИ вряд ли исчезнут – они станут обычным субъектом рынка

Малюська: БТИ вряд ли исчезнут – они станут обычным субъектом рынка
04:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Малюська говорит, что БТИ станут обычным субъектом рынка, но вряд ли исчезнут.

Министр юстиции Денис Малюська считает, что система бюро технической инвентаризации вряд ли перестанет существовать в Украине.

Об этом Малюська сказал в интервью изданию mind.ua, отвечая на вопрос, будут ли ликвидированы БТИ, как предполагалось.

"Если данные из БТИ внести в реестр вещных прав на недвижимость, то оно потеряет часть своего функционала. А разработку и подготовку паспортов, техинвентаризацию могут делать частные фирмы и лица, имеющие соответствующие права на такую деятельность. Однако БТИ вряд ли исчезнут – они станут обычным субъектом рынка на уровне с частным сектором. Некоторые закроются", - пояснил министр.

По его словам, сейчас нет монополии на техинвентаризацию недвижимости, сегодня ее осуществляет преимущественно частный сектор: "Монополия БТИ есть только на документы, свидетельствующие о праве собственности. А если ее убрать – значения БТИ сойдет на нет".

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Отвечая на вопрос, на какой стадии находится наполнения реестров недвижимости (ведь прошло уже пять лет с их запуска, и БТИ должны были передать все документы), глава Минюста заметил, что БТИ не должны были ничего передавать.

"Хотя было бы неплохо, так как в новых реестрах нет значительного количества данных относительно прав собственности, которые возникли или последние операции по которым были давно. Квартиры и помещения, которые продавались или передавались в залог, в реестре есть. А те, с которыми не проводили никаких операций – только в БТИ. И у нас возникла идея, чтобы самостоятельно внести эти базы данных в реестр прав на недвижимость. Это сложная работа. К тому же будет сопротивление БТИ, потому что это их рабочие места, бизнес", - сообщил Малюська.

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Он также проинформировал, что вскоре в одном из городов Киевской области планируется в пилотном режиме ввести данные в реестр прав на недвижимое имущество – то есть перенести все с БТИ. "Если удастся – повторим это в Киеве и других крупных городах. Но следует договариваться с местной властью и сделать множество оргмер", - подытожил глава Минюста.

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БТИ, Минюст, Денис Малюська.
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