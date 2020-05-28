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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 мая

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 мая

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 мая
10:36 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 29 мая.

Федор Житник

Церковь чтит в этот день память Преподобного Феодора Освященного. Он происходил из Египта и был сыном богатых и знатных родителей-христиан. В нем рано проявилось стремление к иноческой жизни, и в 14 лет Феодор тайно ушел из дома и поселился в одном из монастырей. Услыхав о преподобном Пахомии Великом, он возгорелся желанием увидеть подвижника. Преподобный Пахомий с добротой принял пришедшего отрока и оставил в своей обители, где Феодор быстро преуспел во всех иноческих подвигах.

После смерти Пахомия святой Феодор управлял Тавеннисским монастырем, а позднее стал во главе всех Фиваидских обителей. Он прославился святостью жизни и даром чудотворений. Почил Преподобный Феодор в глубокой старости, в 368 году.

В народе Феодора (Федора) прозвали Житником, поскольку его праздник считался последним днем, подходящим для посева яровых. Так и говорили: "У Житника забота — ячменное поле заборонить". На стол в честь дня Федора подавали кашу — манную, ячневую, гречневую или пшенную.

На Федора непременно зацветала рябина. По этой примете люди узнавали о том, что летнее тепло окончательно установилось и больше не сменится заморозками. Тем более что черемуха — главная предвестница холодных утренников — к этому времени уже отцветала.

Шавуот

Шавуот — праздник дарования Торы, то есть нравственного закона, свободному еврейскому народу. Он отмечается 6-го числа еврейского месяца сиван и является в Израиле выходным днем.

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На иврите слово "шавуот" означает "недели" — семь недель, отсчет которых начинается со второго дня Песаха. По преданию, в этот день Моисей получил на горе Синай скрижали Завета с десятью заповедями. Заповеди содержат основы всей человеческой морали, без которой не может обойтись ни один народ и ни один человек. Кроме того, Моисей получил устные заповеди, часть которых записал (получился свиток Пятикнижия — Письменная Тора), а часть — Устная Тора — были записаны только через 1500 лет, после разрушения Второго Храма. Запись Устной Торы представляет собой многотомное произведение — Талмуд, а также много других книг, в свою очередь объединенных общим названием Мидраш.

Как и многие другие еврейские праздники, Шавуот отмечает не только определенное историческое событие, но и наступление нового сезона года, завершение очередного сельскохозяйственного цикла. Шавуот праздновался в начале сезона жатвы пшеницы. Это последний из трех паломнических праздников. В древности в этот день в Храме делали второе приношение пшеницы нового урожая. Из пшеницы свежего помола выпекали два каравая и несли их в Храм. Другой жертвой были самые лучшие первые плоды, первые фрукты. 

В наши дни в Шавуот в синагогах выносят свиток Торы и читают рассказ о том, как она была дарована, текст десяти заповедей и фрагмент, рассказывающий о законах празднования Шавуот в Храме. Существует также традиция в канун праздника всю ночь читать Тору.

Праздничная трапеза в Шавуот обязательно включает молочную и мучную пищу: сыр, творог, сметану, тонкие блинчики, пироги, торты, коврижки с медом, вареники, пирожки или блины с сыром. Этот обычай берет начало со дня вручения Торы. Вернувшись в лагерь от горы Синай, евреи довольствовались молочной пищей. С тех пор, отдавая дань прошлому, на Шавуот перед обедом едят что-либо молочное и лишь затем в отдельной посуде подают праздничные мясные блюда.

Всемирный день здорового пищеварения

29 мая отмечается Всемирный день здорового пищеварения (World Digestive Health Day), учреждённый в день принятия Устава Всемирной организации гастроэнтерологов, ВОГ (World Gastroenterology Organisation, WGO) в 1958 году.

Инициируя ежегодное проведение этого Дня, гастроэнтерологи всего мира пытались обратить внимание общества на проблемы нарушения пищеварения у человека, рост числа этих проблем, а также рост количества людей с подобными проблемами. Освещение этих вопросов, а также поиски эффективных методов профилактики и лечения нарушений и заболеваний пищеварительной системы – основная задача Всемирной организации гастроэнтерологов.

Здоровый образ жизни с каждым годом обращает на себя внимание всё новых и новых людей, которые стараются следовать ему. 

Знаменательные события в истории: 28 мая 2020 года

Проблемы пищеварения, к несчастью, стали непременным спутником жизни для многих современных людей. Статистика указывает на 50-60% населения, как на людей, страдающих от нарушения работы и заболеваний органов пищеварительной системы. В крупных городах эта цифра увеличивается порой до 90%! Это связано с разными факторами, среди которых первоочередную роль играют неправильное питание, качество продуктов питания, вредные привычки, а также стрессовое состояние, испытываемое многими людьми практически постоянно.

Каждый год Всемирный день здорового пищеварения посвящён определённой теме, которую выбирает Всемирная организация гастроэнтерологов.

В организации и проведении мероприятий, посвящённых общим вопросам здорового пищеварения, принимают участие государственные и частные учреждения здравоохранения. Основная цель проводимых мероприятий – профилактика нарушений работы и заболеваний пищеварительной системы через ознакомительные наглядные пособия, обучающие семинары, а также консультирование специалистами и диагностику.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 29 мая, Всемирный день здорового пищеварения, Шавуот, Федор Житник.
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