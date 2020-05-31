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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 июня

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 июня

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 июня
10:20 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 1 июня.

Иван Долгий

День памяти святого Иоанна на Киевской Руси называли еще Оберегом Нивы. В это время было принято произносить разнообразные заговоры, которые должны были защитить поля от напастей — от непогоды, от вредителей, от дурного глаза и так далее.

Существовал, например, такой заговор от ветра: "Ветер, ветрило, из семи братьев старший брат, ты не дуй с гнилого угла, ты не лей дождем с запада, ты подуй-ка теплым теплом, сослужи службу роду нашему, пригони дожди добрые пахарям на радость, а тебе, буйному, на славу!".

Кстати, в народе каждому ветру давали свое прозвище. Юго-восточный называли обеденником, южный — летним, юго-западный — верховым, северо-западный — глубником, северо-восточный — полунощником. Сильный ветер обещала и такая необычная примета: вороны садятся клювами в одну сторону.

В народе замечали: если на Ивана Долгого идет дождь, то весь месяц будет сухим. Также говорили: "На Ивана дождь несет рожь", — то есть осадки предвещали еще и хороший урожай. О будущем плодородии свидетельствовали и обильные росы, а частые туманы обещали, что в лесах будет много грибов.

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Международный день защиты детей

Если сегодня природа подарила теплый солнечный день, то становится радостно вдвойне — потому что в первый день лета во многих странах отмечается Международный день защиты детей (International Children's Day).

Международный день защиты детей — один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве. История умалчивает, почему этот детский праздник было решено отмечать именно 1 июня.

По одной из версий, в 1925 году Генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-у цзе (Фестиваля лодок-драконов), дата которого как раз пришлась на 1 июня. По счастливой случайности, день совпал и со временем проведения "детской" конференции в Женеве. 

После Второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоровья и благополучия детей были как никогда актуальны, в 1949 году в Париже состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о безустанной борьбе за обеспечение прочного мира, как единственной гарантии счастья детей. В том же году на Московской сессии Совета Международной демократической федерации женщин в соответствии с решениями её 2-го конгресса был учрежден сегодняшний праздник. А через год, в 1950 году 1 июня был проведен первый Международный день защиты детей, после чего этот праздник проводится ежегодно.

У Международного дня детей есть флаг. На зеленом фоне, символизирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли размещены стилизованные фигурки — красная, желтая, синяя, белая и черная. Эти человеческие фигурки символизируют разнообразие и терпимость. Знак Земли, размещенный в центре, — это символ нашего общего дома.

Всемирный день родителей

Всемирный день родителей (Global Day of Parents) был провозглашен на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция 66/292) в сентябре 2012 года, и, начиная с 2013 года, он отмечается ежегодно "в честь родителей во всем мире" в первый день лета — 1 июня.

Цель праздника — напомнить жителям планеты об общечеловеческих ценностях, защитить и утвердить эти ценности как основу прочной и нравственной семьи. Ведь именно семья (в первую очередь — родители) несет ответственность за воспитание и защиту детей, за то, чтобы полное и гармоничное развитие их личности обязательно происходило в семейном окружении и в атмосфере счастья, любви и понимания.

Родители во всех частях мира, независимо от их расовой, религиозной, культурной и национальной принадлежности являются основными воспитателями и учителями своих детей, готовя их к счастливой, полноценной и продуктивной жизни. Родители являются ядром семьи и основой общины и общества.

Всемирный день молока

"Пейте, дети, молоко, будете здоровы!" — эта фраза в полной мере относится к 1 июня — дате, когда весь мир отмечает не только Международный день защиты детей, но и Всемирный день молока (World Milk Day).

Впервые этот праздник отметили в 2001 году по предложению Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). С тех пор традиция получила широкое распространение во многих странах мира.

Цель праздника — популяризация молока и молочных продуктов среди людей, а также информирование населения о деятельности, связанной с молоком и молочным производством. 

Каши на завтрак и тонкие классические блины, молочный коктейль и блюда из творога — молоко входит незаменимым ингредиентом во множество полезных и вкусных рецептов.

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Почему Всемирный день молока отмечается именно 1 июня? Дело в том, что в некоторых странах, поддержавших благую идею ООН, уже имелась традиция празднования национального Дня молока. По стечению обстоятельств почти во всех станах этот праздник выпадал на 1 июня или дни, близкие к этой дате. Поэтому было принято решение назначить официальный день молока на первый день лета.

Уже к 2008 году в праздновании Дня молока приняли участие одновременно 40 разных государств по всему миру, в большинстве из них праздник отмечался довольно масштабно и феерично. Так, в Аргентине объединение фермеров организовало крупную кампанию по пропаганде потребления молока под девизом "Страна, где молоко и мед текут рекой". В Германии прошел национальный праздник под слоганом "Быстрее, сильнее, умнее. Все это — благодаря молоку!", который поддержали 11 федеральных земель. В Норвегии Национальный совет молочных продуктов провел интернет-конкурс на лучшую историю о молоке, автор которой получил денежный приз.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, Международный день защиты детей, 1 июня, Всемирный день родителей, Иван Долгий, Всемирный день молока.
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