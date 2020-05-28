Директор Укргидрометцентра: Лето будет жарким

Новости Украины:Лето 2020 будет жарким, а температура начнет повышаться в первых числах июня.

Директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявляет, что лето будет жарким, а температура начнет повышаться в первых числах июня.

"Лето в Украине стопроцентно будет, оно придет в первых числах июня. Начиная с 5 числа, температура воздуха повысится, и будет повышаться даже до 25 и выше градусов", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Также Кульбида отметил, что необходимо рассчитывать на то, что лето будет знойное.

В то же время, он подчеркнул, что также будут грозы, ливни, и даже локальные выпадения града.

Кульбида отметил, что "южные районы Украины постепенно приближаются к балканскому климату, даже греческому", уточнив, что там заметно повышение температуры и уменьшение эффективности осадков за счет их испарения.

В то же время, по его словам, температурный режим в мае остался таким же, как был 30 лет назад.