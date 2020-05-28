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За один подход: Минцифры презентовало новую услугу паспорта и кода для 14-летних

За один подход: Минцифры презентовало новую услугу паспорта и кода для 14-летних
14:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:Государственная миграционная служба Украины презентовали услугу, которая позволяет 14-летним гражданам одновременно получить паспорт и номер налогоплательщика.

Министерство цифровой трансформации Украины и Государственная миграционная служба Украины презентовали услугу, которая позволяет 14-летним гражданам одновременно получить паспорт и номер налогоплательщика.

Услугу представил вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на презентации услуги 28 мая.

"Мы запускаем уже вторую комплексную услугу, она называется "ID 14" и сегодня мы выступаем адвокатами детей, подростков, которым исполнилось 14 лет, с сегодняшнего дня в соответствующих органах могут получать ID-карту и налоговый номер за один подход", - заявил чиновник.

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Федоров пояснил, что для того, чтобы детям получить ID-карту с номером налогоплательщика, сначала необходимо посетить Центр обслуживания налогоплательщиков и подать заявление на присвоение номера налогоплательщика, а после его получения обратиться в отдел ГМС для оформления паспорта.

Он уточнил, что запуск услуги 2в1 уменьшает бюрократическую нагрузку на граждан, минимизируется количество визитов в госорганы. Отныне дети при достижении 14 лет могут одновременно получить паспорт и номер налогоплательщика, потратив до 15 минут на заполнение заявления.

Федоров добавил, что за год ожидается предоставление этой услуги 400 тысячам украинцев.

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Как сообщалось, в Минцифры планируют отменить 26 справок, которые нуждаются в информации о составе семьи.

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Украина, Паспорт, Минцифры.
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