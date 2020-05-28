Прием больных с COVID-19: Степанов поручил наладить коммуникацию медиков на Киевщине

Новости Украины:Максим Степанов поручил Департаменту здравоохранения наладить коммуникацию между работниками медпомощи и стационарными учреждениями по приему больных COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов поручил Департаменту здравоохранения Киевщины наладить коммуникацию между работниками экстренной медпомощи и стационарными учреждениями по приему больных COVID-19.

Об этом Степанов написал в Facebook по результатам посещения Белоцерковской станции экстренной медицинской помощи с Премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Работники медучреждения обращались с просьбой вмешаться и помочь решить проблемы, которые возникли на уровне местного руководства. В частности, есть жалобы на то, что между экстренкой и стационаром отсутствует диалог. Речь идет о случаях, когда больницы отказываются принимать пациентов скорой с подозрением или больных COVID-19", - написал Степанов.

Он добавил, что такие вещи неприемлемы, ведь от логистических ошибок зависит здоровье и жизнь людей.

"Руководство департамента здравоохранения Киевщины имеет задание наладить работу и коммуникацию на местах, отчитаться Министерству и поставить вопрос на постоянный контроль", - сказал Степанов.

Он добавил, что для улучшения диалога между медицинскими работниками нужно не одноразовое решение, а система, которая работает.

Ранее сообщалось, что Шмыгаль провел встречу с работниками станции экстренной медицинской помощи КНП Киевского областного совета "Киевский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" в Белой Церкви в рамках рабочей поездки главы правительства в Киевской области.

Премьер-министра на Киевщине сопровождали министр здравоохранения Максим Степанов, в.и.о. председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин и мэр Белой Церкви Геннадий Дикий.