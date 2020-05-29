ВНО-2020: Абитуриентам рассказали, как в этом году будет проходить тестирование

Новости Украины:В 2020 году для участников внешнего независимого оценивания (ВНО) вдвое увеличили срок допуска в пункт пропуска.

В этом году во время внешнего независимого оценивания (ВНО) все должны находиться в масках, лиц с температурой выше 37,2 не допустят к сдаче тестов. Об этом в эфире программы "Завтрак с 1+1" сообщила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

"Раньше абитуриенты имели примерно 30-35 минут для того, чтобы пройти все процедуры. В этом году мы увеличили это время, и оно продлится час. Также введено новшество - каждому участнику ВНО в пропуске будет указан маленький временной промежуток, когда стоит заходить в пункт тестирования. Всех участников разделят на небольшие группы, и они будут заходить в свое время", - отметила Вакуленко.

По ее словам, во время проведения ВНО все будут в масках, но их можно будет снять и заменить. Абитуриентам разрешено иметь при себе санитайзер и сухие салфетки. Кроме того, она отметила, что к прохождению тестирования будут допускаться лица с максимальной температурой 37,2 градуса.

"Если у участника ВНО обычная температура тела выше нормы, то ему следует взять справку у семейного врача или терапевта о том, что она не связана с коронавирусом, а индивидуальным состоянием", - добавила чиновница.

Как сообщалось ранее, Министерство образования и науки будет придерживаться всех необходимых противоэпидемических мероприятий и требований при проведении внешнего независимого оценивания.