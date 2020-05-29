Домашнее насилие на карантине: в ОПУ прошла встреча с правозащитниками

Новости Украины:Глава ОП, премьер и супруга президента обсудили с правозащитниками противодействие домашнему насилию.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак вместе с супругой президента Украины Еленой Зеленской, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром соцполитики Мариной Лазебной и омбудсменом Людмилой Денисовой провели встречу с представителями правозащитных организаций, посвященную усилению мер по предотвращению и противодействию домашнему насилию.

"При обсуждении координаторы общественных организаций отметили, что ситуация с пандемией COVID-19 и объявленным в стране карантином обострила проблемы и обнаружила пробелы в системе противодействия домашнему насилию. Только за первый квартал 2020 года поступило около 47 тыс. обращений от граждан о случаях домашнего насилия, что почти на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отмечает в пятницу пресс-служба Офиса президента.

Правозащитники указали, что в Украине уже принят закон "О предотвращении и противодействии домашнему насилию", который соответствует международным стандартам, но есть необходимость усилить его другими нормативно-правовыми документами и обеспечить их выполнение.

Рост количества случаев домашнего насилия стал предпосылкой для подготовки проекта указа президента "О неотложных мерах по защите прав и интересов лиц, пострадавших от домашнего насилия и/или насилия по признаку пола".

Основное внимание в проекте указа сосредоточено на мерах для предотвращения и минимизации домашнего насилия, развитии системы сервисов и приютов для пострадавших, проведении информационно-просветительской работы о недопустимости насильственной модели отношений, неотвратимости наказания за насилие и предоставлении максимальной поддержки и помощи пострадавшим лицам, обеспечении особой опеки и защиты престарелых, детей и недееспособных лиц.

"Создание специализированных служб оказания помощи и защиты пострадавшим - первоочередная задача, которая должна быть приоритетом на всех уровнях государственной власти, и особенно – на местном. По нормам на 10 тыс. населения должно быть одно место в приюте, но имеем печальную статистику: в Украине только девять приютов и 16 кризисных комнат. Этот указ закрепит тему противодействия насилию как приоритет политики Украины и должен стать гарантией последовательного воплощения комплексных мероприятий на местах. К этому процессу должны быть привлечены все ветви власти", - отметила Елена Зеленская.

Руководитель ОП Ермак отметил, что нормы профильного закона и подзаконных актов должны заработать как единый и слаженный механизм на всех уровнях, и только тогда можно достичь существенного уменьшения случаев насилия и обеспечить качественную помощь пострадавшим, а также адекватную реакцию на поведение обидчиков.

По просьбе Ермака, участники встречи в течение двух дней подготовят предложения к проекту указа президента Украины с учетом высказанных замечаний и рекомендаций.

Во встрече приняли участие представители украинских и международных организаций, занимающихся вопросам предотвращения и противодействия домашнему насилию: Фонд народонаселения ООН, "Ла Страда – Украина", Украинского Хельсинского союза по правам человека, Украинского фонда общественного здоровья, центра "Женские перспективы", ОО "Страна достойных людей", СУВИАТО и др.