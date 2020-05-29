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Венедиктова рассказала, каким должен быть руководитель САП

Венедиктова рассказала, каким должен быть руководитель САП
20:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Венедиктова считает, что у САП должен быть такой руководитель, как генпрокурор ЕС Ковеши.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова считает, что у Специализированной антикоррупционной прокуратуры должен быть такой руководитель, как нынешней генпрокурор ЕС и экс-руководитель Национального антикоррупционного директората Румынии Лаура Ковеши.

"По закону у нас необходимо уже потихоньку продвигаться к созданию всех законных оснований и коридоров выбора заместителя генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, чтобы этот конкурс был прозрачным, чтобы мы реально понимали, какой человек должен возглавлять САП. Потому что этот человек зайдет на эту должность на следующие пять лет, и думаю, что все стейкхолдеры процесса, и парламентские комитеты, и правоохранительные органы, и общественные организации уже должны об этом думать", - сказала она в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.

Венедиктова напомнила, что новый руководитель САП должен появиться с 30 ноября 2020 года.

Она привела пример нынешнего генпрокурора ЕС Лауры Ковеши, которая была сначала шесть лет генеральным прокурором Румынии, а затем пять лет исполнительным прокурором Национального антикоррупционного директората Румынии.

Прокуроры САП ответили на критику Венедиктовой

"Как раз ее слава пришла, когда она была этим антикоррупционным прокурором. Поэтому нам нужно искать свою или своего такого прокурора, чтобы мы могли красиво отчитываться в мире о нашей борьбе с коррупцией", - отметила Венедиктова.

Генпрокурор считает, что сейчас правоохранительные органы, которые занимаются досудебным следствием, активизировали досудебное расследование по всем направлениям. "Это и НАБУ, и ГБР, и СБУ, Нацполиция демонстрируют эффективность досудебного расследования. Я отвечаю за свой участок работы: процессуальное руководство прокуроров должно быть таким же сильным, поэтому я здесь буду следить за прокурорской работой, следить, чтобы их позиция была активной, профессиональной", - указала она.

Венедиктова предложила прокурорам САП продемонстрировать результаты работы за 5 лет

Как сообщалось, ранее Венедиктова упрекнула САП в бездеятельности и заявила, что это требует ее реагирования. Соответствующий ролик был размещен на сайте Офиса генерального прокурора.

В ответ на это прокуроры САП обнародовали открытое письмо, в котором выразили свое категорическое несогласие с критикой, а также подчеркнули, что генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания прокурорам САП.

Конфликт ОГП и САП: Рябошапка напомнил, что Венедиктовой предстоит отчитываться в Раде

27 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура призвала Венедиктову вернуться к мировым стандартам работы правоохранительных органов и не быть частью политического процесса переподчинения САП.

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САП, Лаура Ковеши, ОГП, Ирина Венедиктова.
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