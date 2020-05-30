Прибывшим на ВНО из-за рубежа или оккупированных территорий не нужна обсервация

Новости Украины:Лица, приезжающие из-за рубежа или временно оккупированных территорий для прохождения ВНО, не требуют обсервации или самоизоляции.

Кабмин смягчил карантинные ограничения для тренеров спортклубов старше 60 лет и лиц, прибывающих в Украину из-за границы и с оккупированных территорий для прохождения внешнего независимого оценивания (ВНО).

Об этом сказал во время онлайн-брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

"Что касается проведения ВНО, лица, которые для сдачи независимого внешнего оценивания приезжают в Украину из-за рубежа или пересекают линию разграничения со временно оккупированных территорий, теперь не должны находиться на обсервации или самоизоляции, если это именно для прохождения ВНО", - отметил Степанов.

Как сообщалось, Кабинет министров 20 мая принял решение о переходе на адаптивную модель карантина до 22 июня.