Новости Украины:Виктор Ляшко рассказал, на каком этапе сейчас эпидемия коронавируса в стране.

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, на каком этапе сейчас находится ход эпидемии COVID-19 в Украине.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Пик - это достижение наибольшего количества случаев. Наибольшее количество случаев - мы ни разу не перешли 600. То есть мы говорим, что пик у нас растянут во времени. Мы его переназвали плато.

У нас была регистрация по 400-500 случаев. Сейчас мы регистрируем около 300 случаев в сутки.

..мы на этапе сдерживания, так как открываются определенные сферы экономики. Мы приспосабливаемся жить в новых условиях после смягчения карантина".