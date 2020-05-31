Украинский самолет "Мрия" доставила очередной медгруз в Канаду

Новости Украины:Украинский самолет "Мрия" доставил в Канаду гуманитарный груз из Китая.

Украинский самолет "Мрия" доставил в Канаду гуманитарный груз из Китая.

Сообщает Посольство Украины в Канаде в Facebook.

"На борту - гуманитарный груз из Китая на заказ канадского правительства. Встретить рейс с грузом в аэропорт прибыли и официальные лица правительства провинции Онтарио - Министр финансов Род Филлипс и Министр транспорта Каролин Малрони.

Событие вызвало большой интерес у жителей Торонто, в том числе представителей украинской общины, и широко освещалась местными СМИ".

Крупнейший в мире транспортный самолет приземлился в международном аэропорту "Пирсон".