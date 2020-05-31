Борьба с COVID-19: в Украине клинически тестируют четыре препарата

Новости Украины:С начала разработки вакцины против коронавирусной болезни до завершения может пройти в среднем 18 месяцев.

От момента начала разработки вакцины против коронавирусной болезни до завершения может пройти в среднем 18 месяцев.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Около 70 разработок идет вакцины против коронавирусной болезни. Да, это не быстрое время. И от момента начала разработки до завершения может пройти в среднем 18 месяцев. Мы понимаем, что имеем пятый месяц циркуляции возбудителя, поэтому вакцину ожидать стоит, но не стоит ожидать ее вот-вот, очень быстро. Хотя некоторые разработки вакцины уже пошли на вторую и третью стадии клинических исследований", – сказал он.

Украинских разработок, по словам Ляшко, среди них нет.

"Мы обращались к Академии медицинских наук, в Академию наук с вопросом того, можно ли в Украине надеяться на разработку вакцины. Наши академии ответили, что нам надо сначала инвестировать в разработку лабораторных мощностей, на которых можно проводить эти исследования, а после этого уже говорить о полноценной разработке собственной вакцины", – отметил главный санврач.

Ляшко сообщил, что сейчас в Украине проходят клинические испытания четыре препарата против коронавируса.

"Этим вопросом занимается другая отдельная группа. Есть государственный экспертный центр, который анализирует все материалы, допускает к проведению клинических испытаний. Я знаю, что там есть и препараты, которые могут влиять на уменьшение летальности, например, путем профилактики осложнений сердечно-сосудистой системы, легочной системы. А есть, которые имеют определенное противовирусное действие. Посмотрим, что дадут нам клинические исследования. И это по всему миру проводятся" – добавил он.

Як раніше повідомляло агентство, Єврокомісія ініціює проведення 27 червня донорського саміту, головною метою якого є мобілізація коштів для розробки вакцини від коронавірусу та забезпечення нею всіх країн.