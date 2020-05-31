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Штаб ООС: боевики 8 раз нарушали "тишину"

Штаб ООС: боевики 8 раз нарушали "тишину"
07:31 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов украинских позиций за сутки.

30 мая вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Авдеевки противник в утренние часы использовал минометы калибра 82 мм. Впоследствии агрессор еще трижды обстреливал наши оборонительные укрепления у этого населенного пункта из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на подступах к Орехово оккупанты применили целый спектр пехотного вооружения. В частности, по нашим позициям противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, российские наемники два раза обстреливали украинских воинов у Хутора Вольного. Сначала агрессор использовал станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а затем выпустил 7 мин калибра 82 мм.

По данным разведки, 30 мая наши воины ранили двух оккупантов.

Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было.

Итоги дня 30 мая: беспорядки в США, "потоп" в Киеве и декларация Зеленского 

С начала текущих суток, 31 мая, российские оккупационные войска активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Как сообщалось, в Чехии двух жителей обвиняют в участии в боевых действиях на Донбассе против Украины.

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Украина, ВСУ, ООС.
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