Пандемия COVID-19: в мире коронавирусом инфицировано более шести млн человек

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в мире общее количество случаев смерти превысило 369 000 человек.

По состоянию на 5:32 воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 369 126 человек. В свою очередь, выздоровели 2 564 693.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире 6 059 017 инфицированных.

Больше всего в мире смертей зафиксировано в США - 103 776 человек, Великобритании - 38 458, в Италии - 33 340, Франции - 28 774, Бразилии - 28 834 и Испании - 27 125. В Китае в целом - 4638, за последний месяц не зафиксировано ни одного летального исхода.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 770 165), Бразилия (498 440), Россия (396 575), Великобритания (274 219), Испания (239 228), Италия (232 664), Франция (188 752), Германия (183 189), Индия (181 827) и Турция (163 103).

Как сообщалось, всего за все время пандемии в Украине заболели 23 204 человека.