Пандемия COVID-19: в Украине зафиксировано уже более 23,6 тыс случев заражения

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине на 9:00 31 мая зафиксировано уже 23 672 случая коронавирусного заболевания COVID-19.

В Украине на 9:00 31 мая зафиксировано уже 23 672 случая коронавирусного заболевания COVID-19.

Об этом сообщают данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 23 672 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 468 инфицированных.

Вследствие болезни в целом умерли 708 человек, из них 12 - за последние сутки.

Также 9 538 человек выздоровели, из которых 227 - за последние сутки.

Как сообщалось, в мире коронавирусом инфицировано более 6 миллионов человек.