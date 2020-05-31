Пандемия COVID-19: в Украине зафиксировано уже более 23,6 тыс случев заражения

В Украине на 9:00 31 мая зафиксировано уже 23 672 случая коронавирусного заболевания COVID-19.
Об этом сообщают данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 23 672 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 468 инфицированных.
Вследствие болезни в целом умерли 708 человек, из них 12 - за последние сутки.
Также 9 538 человек выздоровели, из которых 227 - за последние сутки.
Как сообщалось, в мире коронавирусом инфицировано более 6 миллионов человек.