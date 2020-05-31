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В мире сегодня отмечают День без табака

В мире сегодня отмечают День без табака
09:43 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Украины:В мире ежегодно 31 мая отмечается День без табака.

Ежегодно 31 мая отмечается Всемирный день без табака.

Так, ВОЗ и партнеры отмечают Всемирный день без табака 31 мая, привлекая внимание к связанным с употреблением табака рискам для здоровья и к эффективным мерам политики по снижению уровней потребления табака.

ВОЗ учредила Всемирный день без табака в 1987 году для привлечения глобального внимания к табачной эпидемии и ее смертельным последствиям. 

Дожди и грозы: чем "удивит" погода сегодня 31 мая

Тема Всемирного дня без табака в 2020 году - "Защита детства и молодежи от манипуляций табачной индустрии и предотвращение их употребления табака и никотина".

Согласно данным ВОЗ, глобальная табачная эпидемия убивает более 8 миллионов человек в мире, из которых более 1 миллиона не являются курильщиками и умирают из-за болезней, вызванных вторичным табачным дымом. Не меньший вред курение наносит и экономике: по расчетам экспертов, ежегодные экономические потери составляют 3,2% ВВП Украины, или около 90 млрд грн, в результате ранней потери трудоспособности курильщиками, социальных выплат и лечения болезней, вызванных курением.

"ВОЗ призывает все страны усилить контроль над табаком путем лучшего регулирования, что обеспечивает полное выполнение Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. Мы приветствуем диалог, который проходит в Украине по согласованию национального регулирования с Рамочной конвенцией ВОЗ по контролю над табаком и регулированием Европейского Союза. Очень важно защитить людей, в частности молодежь от рекламы и маркетинга табачных и никотиновых изделий", - сказал представитель ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт.

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"В Украине 85 тысяч смертей ежегодно связаны собственно с курением, и более 14 тысяч - с влиянием вторичного табачного дыма. Чтобы уменьшить возможность вредного воздействия дыма, следует увеличить количество общественных мест, в которых будет полностью запрещено курение, и такая норма уже предусмотрена в законопроекте 2813", - отметил заместитель генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Владислав Збанацкий.

Как сообщалось, за год контрабандисты пытались перевезти через границу более 4 млн пачек сигарет.

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