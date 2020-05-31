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Ляшко: в райцентрах нет трехмесячного запаса средств индивидуальной защиты

Ляшко: в райцентрах нет трехмесячного запаса средств индивидуальной защиты
09:56 Сегодня Телеграф УНН Фото: КМУ

Новости Украины:В Минздраве заявили, что в Украине в райцентрах нет трехмесячного запаса средств индивидуальной защиты.

В Украине в райцентрах нет трехмесячного запаса средств индивидуальной защиты, Минздрав в первую очередь планирует обеспечить работников, работающих с коронавирусом.

Об этом сообщил в интервью Радио Свобода заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Отвечая на вопрос, уверен ли он в том, что в областях, в районных центрах есть трехмесячный запас средств индивидуальной защиты, Ляшко ответил: "Пока нет. Это вопрос того, что надо обеспечить. Сейчас мы говорим, что в первую очередь обеспечить средствами индивидуальной защиты всех работников, которые реагируют на ситуацию. Но мы должны готовиться к другим случаям. Этот вопрос проведения номенклатуры, расчета количества, что тоже делается".

Пандемия COVID-19: в Украине зафиксировано уже более 23,6 тыс случев заражения

По его словам, это не дешевое удовольствие, это огромные средства для формирования определенного резерва.

"Это почти еще один годовой бюджет системы здравоохранения для того, чтобы обеспечить трехмесячные запасы", - добавил Ляшко.

Как сообщалось, Премьер Шмыгаль распорядился создать в Украине трехмесячный запас средств борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19.

Пандемия COVID-19: в мире коронавирусом инфицировано более шести млн человек

Позже Президент Зеленский заявил, что не согласен, что больницы в Украине обеспечены всем необходимым, и сообщил, что будет держать на личном контроле закупку Минздравом средств индивидуальной защиты.

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Украина, Минздрав, Медсредства.
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