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Бассейны и спортзалы открываются: Минздрав обнародовал перечень рекомендаций

Бассейны и спортзалы открываются: Минздрав обнародовал перечень рекомендаций
22:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:Минздрав опубликовал перечень рекомендаций для работы спортзалов и бассейнов.

 В Министерстве здравоохранения Украины опубликовали перечень рекомендаций по работе вновь открывшихся спортзалов и бассейнов, сообщает телеграм-канал "Коронавирус-инфо".

"С 1 июня в Украине начнут работу спортзалы, фитнес-центры, бассейны. Из основных рекомендаций МЗ по работе дошкольных учреждений и пользования ими: термоскрининг при входе, ограниченное посещение, использование средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

В частности, работа бассейнов с понедельника будет разрешена для индивидуального посещения и спортивных тренировок групп 2-го года обучения и старше. В 50-ти метровых бассейнах на одной дорожке могут находиться не более 4 человек, а в случае тренировок не более 6. На одной дорожке 25-ти метровых бассейнов могут находиться не более 2 человек, а во время тренировок не более 3.

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Также установлены определенные правила для работы фитнес-центров - не более 1 человека на 10 кв. м во время индивидуальных занятий, для групповых на 5 кв. м, в группе не более 10 человек, а занятия проводятся по предварительной записи, одновременное использование раздевалок и душевых ограничено до 50%, то есть будут работать через одну, количество клиентов в заведении не должно допускать скопления в раздевалках и спортивных зонах, расстояние между тренажерами не менее 2,5 метров.

Также во время карантина запрещается использовать тканевые полотенца, размещать рекламные брошюры, работа спа-зон, фитнес-баров и детских комнат, проведение групповых занятий для более 10 человек и детей в возрасте до 12 лет.

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Кроме того, персонал и посетители должны проходить обязательное измерение температуры. Работники учреждений обязательно должны иметь маски или респираторы.

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Минздрав, Коронавирус, Бассейны, Спортзалы.
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