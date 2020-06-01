Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 июня

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 2 июня.

День Фалатея-Огуречника

Согласно народному календарю, день 2 июня приходился на время позднего посева огурцов: "Пришел Фалалей - досевай огурцы скорей!" Но сажали огурцы так, чтобы не только соседи, а даже домочадцы, не принимающие участия в этой работе, не смогли подсмотреть. Особенно скрывали от любопытного взгляда первую засаженную огурцами грядку, а потом и первый, выросший на ней огурец.

Его срывали и потихоньку закапывали в самом глухом уголке огорода, стараясь таким образом задобрить огуречного покровителя.

А Фалалей хоть на лесть и заботу падок был, но не забывал на добро добром ответить. Не допускал он, чтобы заморозки погубили нежные огуречные росточки на грядках тех, кто о нем позаботился. Строго следил за тем, чтобы не побило рассаду медвяной росой, не ко времени пожелтели плодоносные плети, а огурчики пожухли и не уродились.

Считалось, что это один из самых благоприятных дней для посадки огурцов в открытый грунт. Также отмечали начало цветения боярышника и тмина. День 2 июня, как правило, выдавался теплым, люди молились богам и просили у них обильных дождей, которые и помогали собрать богатый урожай.

Интересно, что посев огурцов производили тайно, чтобы об этом не знали любопытные соседи. Первый выросший огурец было принято закапывать в огороде - считалось, что в этом случае урожай будет хорошим, и много огурцов вырастет.

День запуска бумажных змеев и самолетиков

Каждый любитель запускать воздушного змея может и сам устроить такой праздник. Конечно один воздушный змей смотрится не так хорошо как 100, но ведь можно запустить и несколько штук.

Какой бы не был воздушный змей, будь он приобретен в магазине или сделан своими руками это совсем не важно. Важен сам факт проведения праздника.

На таком празднике можно запустить все от бумажного самолетика или воздушного шарика до огромного воздушного змея.

Основным фактором для проведения праздника воздушных змеев является погода, главное, чтобы не было дождя, ведь в дождь запуск практически невозможен, все другие погодные условия не могут помешать празднику. Лучше всего проводить праздник на большом открытом участке или холме. Отлично подходит берег большого озера или моря. Остерегайтесь оврагов, над ними воздушные потоки создают турбулентность и если вы запустите несколько змеев они могут спутаться, что скорее всего закончится обрывом леера.

Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения

С 2016 года 2 июня весь мир отмечает Международный День по Борьбе с Расстройствами Пищевого Поведения. В этот день организации и активисты из более чем 30 стран мира объединяются, чтобы развенчать мифы о расстройствах пищевого поведения, повысить общественную осведомленность о данной проблеме, а также выступить в поддержку проведения соответствующих реформ и организации помощи тем, кто страдает от РПП.

Праздник падающих шкафов

Ну и праздник…

Если в этот день 2 июня будут падать шкафы - не переживайте, это просто сегодня такой праздник. Главное в день падающих шкафов быть осторожным и себя не уронить.