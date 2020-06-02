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Выезд за границу с помощью приложения "Дія": в ГПСУ дали разъяснение

Выезд за границу с помощью приложения "Дія": в ГПСУ дали разъяснение
01:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Украинцы не могут пересекать границу с помощью е-паспорта в приложении "Действие".

В Госпогранслужбе опровергли информацию о якобы возможности украинцев с 1 июня при поездках за границу подавать e-паспорт и е-паспорт для выезда за границу через Единый государственный веб-портал электронных услуг "Портал Дія", воспользовавшись для этого одноименным мобильным приложением.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"На сегодня граждане Украины могут пересекать государственную границу Украины только при наличии необходимых паспортных документов, в т.ч. паспорта гражданина Украины для выезда за границу и паспорта гражданина Украины, определенных законодательством Украины, регламентирующих оформление лиц на границе. В то же время предъявление электронных документов в мобильном приложении "Дія" возможно только внутри страны в случаях согласно перечню, четко определенных соответствующим Постановлением", - сообщили в пресс-службе.

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Государственная пограничная служба Украины обратила внимание на то, что распространенная в СМИ информация является недостоверной и не может использоваться гражданами Украины как одно из правил пересечения государственной границы Украины.

Отмечается, что правительство действительно приняло Постановление "О реализации экспериментального проекта относительно применения отражения в электронном виде информации, содержащейся в паспорте гражданина Украины в форме карточки, и отражения в электронном виде информации, содержащейся в паспорте гражданина Украины для выезда за границу" (от 15 апреля 2020 года № 278). Так, Е-паспорта в "Дії" являются цифровыми аналогами бумажных документов, согласно постановлению. Особую актуальность эта норма приобретает в условиях карантина, поскольку цифровые паспорта можно использовать как удостоверение личности на случай остановки гражданина сотрудниками Национальной полиции, а также для получения почтовых услуг и т.п.

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"Однако ни один из пунктов Порядка применения, определенных Постановлением, не предусматривает возможности предъявления е-паспорта для выезда за границу собственно при пересечении государственной границы и прохождении процедур оформления в частности", - отметили в Госпогранслужбе.

Как сообщалось ранее, правительство Украины приняло постановление об электронных паспортах в мобильном приложении "Дія", приравняв их к бумажным документам.

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Граница, ГПСУ, ДИЯ.
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