Скачать
Среда, 03.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Коронавирусный" фонд: Степанов рассказал, на что пошли 2,9 миллиарда
"Коронавирусный" фонд: Степанов рассказал, на что пошли 2,9 миллиарда
Штаб ООС: боевики один раз нарушали "тишину"
Штаб ООС: боевики один раз нарушали "тишину"
Регулярный сезон НБА доиграют в Орландо
Регулярный сезон НБА доиграют в Орландо
У романа "Птичий короб" будет продолжение
У романа "Птичий короб" будет продолжение

Минздрав: первые договоры на закупку лекарств могут быть уже в июне

Минздрав: первые договоры на закупку лекарств могут быть уже в июне
19:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:МОЗ рассчитывает на заключение первых договоров на закупку лекарств за государственный счет уже в июне.

Министерство здравоохранения рассчитывает на заключение первых договоров на закупку лекарств за государственный счет уже в июне.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент.

"Мы провели все процедуры согласно законодательству, которые нужно было провести. Приняты постановления Кабинета министров, приняты паспорта бюджетных программ, приказы, которые необходимы для начала процедур закупок (лекарств - ред.). Мы рассчитываем, что в июне уже будут подписаны договоры как у ГП "Медицинские закупки", которое будет закупать (лекарства - ред.) в этом году на территории Украины, так и с международными организациями. В этих соглашениях мы будем предусматривать львиную долю поставки этих лекарств, чтобы они были поставлены уже в 2020 году", - заявил Степанов.

В столице предлагают отменить ВНО для тех, кто не планирует поступление в этом году

Он отметил, что сейчас происходит поставка лекарственных средств за 2018-2019 годы.

"Хотел бы отметить, что, к сожалению, в 2018-2019 годах средства перечислялись, в том числе, и в конце года... Когда мы проанализировали соответствующие документы, мы подписывали с международными организациями так называемую смету, то есть согласование на поставку тех или иных лекарственных средств за 2019 год, 39 смет были за первое полугодие 2019 года. На сегодняшний день у нас остатки в регионах исчисляются на сумму в 3,1 млрд грн. Это общие остатки лекарственных средств различного направления", - сказал Степанов.

Он отметил, что дебиторская задолженность международных организаций составляет 4,7 млрд грн. "Поставки идут еженедельно, мы уладили все вопросы, которые были, подписали документы и начали нормализовать этот процесс", - подчеркнул министр.

"Киберняня": Минцифры запустило новый онлайн-курс

Относительно лекарственных средств для больных ВИЧ/СПИД Степанов напомнил, что 27 мая было принято постановление Кабмина о разрешении использования средств, которые были перечислены в 2017 году, и сейчас происходит поставка лекарственных средств на эти средства.

Как сообщалось, 20 мая Минздрав заявил, что издал ряд нормативных актов, и это позволило разблокировать систему закупок лекарственных средств и медицинских изделий, почти парализованную с марта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Минздрав, Карантин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Победительница "Холостяка 10" обнажилась в новой фотосессии
02 Тревожные звоночки: симптомы, которые указывают на проблемы с печенью
03 Пей - и не болей: напитки, которые помогут укрепить иммунитет лучше таблеток
04 "Новая почта" начала работать с AliExpress
05 Жирные волосы: трихологи о частоте мытья головы в таком случае
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Киберняня&quot;: Минцифры запустило новый онлайн-курс
"Киберняня": Минцифры запустило новый онлайн-курс
Кличко: врачей в Киеве проверяют на COVID-19 с помощью ИФА-тестов
Кличко: врачей в Киеве проверяют на COVID-19 с помощью ИФА-тестов
Власти Беларуси отправлены в отставку
Власти Беларуси отправлены в отставку
&quot;Меня ужасает беззаконие&quot;: Максим Ежов упрекнул украинских звезд в замалчивании о жестокости в Украине
"Меня ужасает беззаконие": Максим Ежов упрекнул украинских звезд в замалчивании о жестокости в Украине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь