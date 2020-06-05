Меры предосторожности: в ВОЗ напомнили, как правильно носить маски и какие лучше

Новости Украины:Гендиректор ВОЗ напомнил, что маски могут создавать ложное чувство безопасности, заставляя людей пренебрегать другими мерами защиты.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала ношение тканевых масок в регионах с высокими темпами распространения коронавируса.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает НВ.

По его словам, ВОЗ рекомендует придерживаться масочного режима в общественных местах, где трудно соблюдать физическую дистанцию, в частности, в общественном транспорте, магазинах или в других людных местах.

Рекомендация относится в первую очередь лиц в возрасте 60 лет и старше, с хроническими заболеваниями, если невозможно обеспечить физическое дистанцирование.

При этом гендиректор ВОЗ напомнил, что маски могут создавать ложное чувство безопасности, заставляя людей пренебрегать такими мерами, как мытье рук и физическое дистанцирование.

"Одни только маски не защитят вас от COVID-19. Маски не заменяют физическое дистанцирование, гигиену рук и другие меры общественного здравоохранения. Маски полезны только как часть комплексного подхода", - подчеркнул Гебрейесус.

ВОЗ рекомендует использовать трехслойные тканевые маски из разных материалов:

Как сообщалось, по состоянию на утро пятницы, 5 июня, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 391 136 лица. В то же время, выздоровели 2 869 963 людей. Всего в мире инфицировано 6 632 985 человек.