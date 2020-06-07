Малюська о ситуациях в тюрьмах: Года через два технологии обеспечат нам отсутствие пыток

Новости Украины:По словам Малюськи, "года через два" пытки в тюрьмах исчезнут.

Министр юстиции Денис Малюська убежден, что года через два пытки в украинских тюрьмах будут искоренены за счет развития технологий.

Об этом Малюська рассказал в интервью Радио Свобода.

"В среднесрочной перспективе, конечно, получив дополнительное финансирование, в том числе, от распродажи тюрем, мы сможем навесить каждому сотруднику бодикамеры, как это в патрульной полиции. Они будут ходить, и каждый их шаг будет записан на видео. Мы потом сможем это проверять. Соответственно, оснований для злоупотреблений будет меньше. Уже сейчас большинство тюрем оборудованы системой видеонаблюдения. Это не столь эффективно, как бодикамера. Потому что разговоры не записываются. Часто понять, что в конце концов происходит вследствие видеонаблюдения, не так уж и просто. Иногда это наблюдение выключается якобы по "техническим причинам". Существуют проблемы. Но сейчас уже технологические средства настолько хороши, что я могу с уверенностью сказать, что года через два технологии обеспечат нам отсутствие пыток", - сказал он.

Малюська также отметил, что внутри страны есть многолетний конфликт между криминалитетом и тюремной администрацией – конфликт между так называемыми "черными" и "красными" тюрьмами.

"В "черных" тюрьмах верх берет криминалитет. Он по сути руководит тюрьмой. В "красных" руководит администрация. И там у криминалитета ни единого шанса... Соответственно, преступный мир хотел бы сделать, чтобы "черными" стали все тюрьмы. А администрация хотела бы взять под свой "ноготь" и сделать всех цирковыми животными "черные" тюрьмы так же. Поэтому крайне часто то, что выливается в медиа, например, как бунт, просто глупый бунт преступников, иногда на самом деле это не так. К ним действительно плохое отношение, их действительно плохо кормят или у них сложные условия. То же самое и обратное происходит. Если осужденные кричат, что их пытают, иногда это может быть не потому, что их реально пытают, а потому, что они хотят изменить власть в колонии", - добавил министр.

Как известно, Государственное бюро расследований расследует около 5 000 уголовных производств по фактам жестокого обращения со стороны правоохранителей, в том числе пыток.