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Катастрофа рейса PS752: в Иране не верят, что в "черных ящиках" содержится важная информация
Катастрофа рейса PS752: в Иране не верят, что в "черных ящиках" содержится важная информация
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Катастрофа рейса PS752: в Иране не верят, что в "черных ящиках" содержится важная информация

Катастрофа рейса PS752: в Иране не верят, что в "черных ящиках" содержится важная информация
23:41 Вс, 7 Июнь 2020 Телеграф УНИАН

Новости Украины:Иран заявил, что "черные ящики" PS752 не содержат важную информацию.

Расследование Ираном сбивания самолета МАУ "почти закончено", заявил в субботу старший иранский дипломат, добавив, что Тегеран не верит, что в "черных ящиках" самолета содержится некая важная информация.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Al Arabiya.

"Расследование почти закончено, и нет никакой двусмысленности, мы знаем, что произошло", - заявил в субботу государственным СМИ Бахарванд.

Он сказал, что анализ "черных ящиков" самолета, которые Иран еще должен передать, является единственным этапом расследования, который остался.

"Мы не считаем, что" черные ящики "содержат какую-то важную информацию, которая будет полезна для нашего расследования", - добавил иранский чиновник.

По словам Бахарванда, Иран должен убедиться, что "черные ящики" не будут "эксплуатироваться", прежде чем передать их третьей стороне.

"Иран может передать "черные ящики" компаниям, способным прочитать их по контракту", - сказал он.

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8 января в Иране разбился самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь виновных к ответственности.

3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по делу о сбитии самолета МАУ из-за того, что данные расследования "слили" украинским СМИ.

Страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ неоднократно требовали от Ирана передать группе "черные ящики" со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана Зариф заявил, что Иран не намерен отдавать "черные ящики" со сбитого самолета МАУ, но и не станет расшифровывать их данные без участия заинтересованных сторон.

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6 апреля появилась информация, что представитель комитета парламента Ирана по правовым и судебным вопросам, депутат Хассан Норузи заявил, что иранские военные "правильно" поступили, сбив украинский самолет. По его словам, никаких арестов в связи с инцидентом не было.

27 апреля глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба и глава МИД Ирана Зариф провели телефонный разговор. Как сообщили в пресс-службе МИД, Зариф заявил, что слова Норузи не соответствуют действительности и противоречат официальной позиции Ирана. Министр также напомнил, что ряд лиц уже были задержаны в ходе расследования катастрофы украинского авиалайнера.

В МИД Украины не исключают возможности подачи иска в Международный суд ООН к Ирану из-за сбития самолета МАУ.

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Авиакатастрофа, Иран, МАУ, PS752.
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