Семье политзаключенного Приходько отказали в свидании "на неопределенный срок"

Новости Украины:Семье арестованного крымчанина Олега Приходько отказали в свидании.

Семье арестованного проукраинского активиста из Крыма Олега Приходько отказали в свидании с ним "на неопределенный срок". Об этом его дочь Наталья Приходько сообщила общественному объединению "Крымская солидарность", передает УНН.

"Мне пришло сообщение о том, что мне отказывают в свидании с отцом из-за эпидемиологической ситуации на неопределённый срок. Мы отца не видели много месяцев, в последний раз — еще зимой. Заседания проходят без нас, так как мы не можем ни выехать в Ростов-на-Дону, ни присутствовать на этих заседаниях по видеоконференцсвязи из Крымского гарнизонного военного суда. Я не знаю, как будет дальше развиваться ситуация и каким образом мы вообще сможем с ним увидеться", — рассказала Наталья.

Адвокат Назим Шейхмамбетов, представляющий интересы украинского активиста в суде, считает, что карантинные меры в российских пенитенциарных учреждениях носят избирательный и формальный характер. Ввиду чего видит их нецелесообразными и уверен, что постановление Федеральной службы исполнения наказаний необходимо пересмотреть.

"Заключенных изолируют от родственников, но не изолируют от других людей. Наших подзащитных в служебном транспорте привозят в судебные заседания. Во время заседания они контактируют с приставами, сотрудниками суда. Естественно, при соблюдении определенных мер — перчатки, маски, антисептик. Допускают адвокатов на свидания, опять-таки при соблюдении определенных мер. В этой связи мне непонятно, почему такая категория лиц, как близкие родственники, лишена возможности видеться с членом семьи? Люди готовы использовать все необходимые средства индивидуальной защиты, если получат разрешение на свидание", — прокомментировал ситуацию защитник Олега Приходько.

18 марта 2020 года в колониях и следственных изоляторах (СИЗО) был введен запрет на свидания заключенных с родственниками. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) приняла такие меры во избежание распространения в этих учреждениях коронавируса.

28 мая 2020 года в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Олега Приходько. Адвокат Сергей Легостов, принявший участие в заседании по видеоконференцсвязи из Крымского гарнизонного суда, сообщил, что его дочь Наталья Приходько не была допущена в зал суда.

Украинского активиста обвиняют по следующим статьям УК РФ: ст.30 ч.1 и ч.1 статьи 205 ("Приготовление к совершению террористического акта"), ч.1 статьи 222 ("Приобретение и хранение взрывчатых веществ") и ч.1 статьи 223.1 ("Изготовление взрывчатых веществ").

В начале апреля 2020 Олег Приходько был этапирован из следственного изолятора Симферополя в ФКУ СИЗО-1 Ростова-на-Дону, где и содержится в настоящее время.