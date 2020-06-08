У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

Новости Украины:Имя Елена греческого происхождения. Его перевод неоднозначен, скорее всего, означает "избранная", "светлая".

Также имя Елена можно интерпретировать как "факел", "огонь", "свет"; "светлая", "сверкающая", "сияющая", "блестящая", "солнечная", "лунная", "огненная", "избранная". Есть мнение, что имя Елена соотносится с понятиями "солнечный луч" или "солнечный свет", а само имя Елена – это производное имя от имени Гелиос, бога Солнца в древнегреческой мифологии.

По второй версии, имя Елена имеет отношение к тому, как сами себя называли греки – эллины. Отсюда и вариации произношения имени Елена в различных странах. Имя Елена в переводе означает "гречанка".

Имя Елена, чаще всего, ассоциируется с древнегреческой героиней Еленой Троянской (Спартанской), из-за которой разгорелась Троянская война, описанная в эпосе Гомера. В христианской традиции особо почитается святая равноапостольная Елена Константинопольская, мать римского императора Константина Великого. Великая правительница Киевской Руси княгиня Ольга приняла крещение под именем Елена (в 955 году).

В прежние времена имя Алёна считалось одной из народных форм имени Елена, но в современности имена Алёна и Елена – это два разных имени. А, благодаря их похожести, эти имена считают взаимозаменяемыми друг для друга.

Краткая форма имени Елена – Лена – также является самостоятельным, полным именем и может употребляться независимо от имени Елена. Также полное имя Лена может быть связано с названием сибирской реки Лена, с советским лидером В.И.Лениным и с заимствованным мужским именем Ленард (Леонард), как парное женское имя. Помимо этого, имя Лена – это краткая форма ко многим женским именам (Вилена, Владлена, Елена, Ленина, Леонилла, Леонида, Леонтина, Леония, Леона, Леонтия, Марлена, Элеонора и другим).

Уменьшительно-ласкательные обращения Леся, Элин (Элина), Элла также являются самостоятельными именами. Обращение Эли также является обращением ко многим другим женским именам: например, к имени Элеонора, Элиана, Элизабет (Елизавета) и другим.

Елена с легкостью увлекается каким-либо делом. Пытается вязать, строчить, расшивать. Ей нравится изящество в вещах. Уроки учит от случая к случаю, но, имея хорошую память, неплохо успевает в школе. Характером в большей степени похожа на папу. Подвижность и любовь к спорту - отличительные черты такой непростой натуры Елены.

Как женщина Елена обвораживает и притягивает. Девушке свойственно врожденное чувство прекрасного. Подобно нежному цветку необходим солнечный свет, она нуждается в тепле и ласке. Однако, как иногда говорится, лень родилась раньше, чем Лена. Частенько она откладывает дела в долгий ящик. Мышление девушки скорее синтетическое – она не внимательна к частностям. Елена любопытна, болтлива и хорошо запоминает все, что оказывается в ее поле зрения.

Елена держится несколько в стороне от других людей. Она живет, погруженная в свой внутренний мир, в котором и заключается ее счастье. Несмотря на такую скрытность, Лена заботлива и внимательна к близким. По жизни она жизнерадостна и оптимистична. Окружающие видят ее умной, быстрой и сердечной. Однако на самом деле девушка – интроверт. В собственном мире, где живут драгоценности, дворцы и пышные приемы, Елене комфортнее всего. С одной стороны, постоянное существование в собственном мире заставляет девушку врать и выдумывать, а, с другой стороны, делает совершенно равнодушной к внешнему миру.

Мало людей более влюбчивых, чем Елена. Она находит своего единственного и кладет всю свою жизнь к его ногам. Для него она станет сказочным, приносящим радость существом. Добиваться, правда, она ничего не будет, ей привычнее плыть по течению. Лена имеет покладистый характер, а она умеет ладить с людьми и избегает лишних конфликтов. Кроме того, девушка не лишена интуиции, которая верно служит ее жизненным планам.

Между богатым и тем, кто нуждается в помощи, Елена в мужья себе выберет второго и, принеся себя ему в жертву, потребует от него того же. Лена не позволяет работе и увлечениям становиться важнее мужа, но и в семью не погружается целиком. Хотя Елена домоседка и заботливая мать, пеленки и быт никогда не будут для нее на первом плане. В стенах своего дома она рассчитывает видеть уют и спокойствие. Лена с любовью придает ему красивый вид. Будучи домоседкой, она часто увлекается спокойными, домашними занятиями, вроде вязания или вышивки.

Елена очень хорошо умеет общаться с людьми, поэтому ее профессия должна быть связана именно с этим. Так она добьется максимальных успехов. Правда, она не любитель мчаться на работу ни свет, не заря, ей лучше подольше поспать. Кроме того, ее всегда интересует все, что связано с прекрасным. Поэтому часто ее выбор падает на карьеру художницы или манекенщицы.

Поздравления

С днем ангела, Елена,

Счастливой самой будь,

Пусть силы всей Вселенной

Помогут чем-нибудь:

Подарят вдохновение,

Здоровье принесут,

Пусть каждое мгновение

Тебя успехи ждут!

Раскроет Ангел крылья,

Собою защитит

От тяжести раздумий,

От грусти и обид.

Он снежным опереньем

Укроет, исцелит.

И тихим нежным голосом

Тебя приободрит.

С днем Ангела, Елена.

Пусть добрые лучи

В твоих глазах сияют,

Как огонек свечи.

Елена — прекрасное имя,

Сияет на небе звездой,

Сегодня, всегда и отныне

Пусть ангел твой будет с тобой.

Пусть беды тебя оставляют,

А счастье повеет теплом,

Пусть небо тебя охраняет,

И радость приходит в твой дом!

С днем Ангела, Лена! Пусть он помогает,

От бед и невзгод бережет и спасает!

Все неприятности предотвратит

И за здоровьем твоим зорко следит!

Ты ему помогай — улыбайся всегда

И от счастья сияй, как в небе звезда!

С надеждой и верой не расставайся

И в том, что он рядом — не сомневайся!

Елена — это сила, доброта, очарованье.

И с именем таким не пропадешь.

День ангела для Лены, как признанье

В том, что миг рождения в секунду ты вернешь.

С Еленами легко как жить, так и общаться,

И для веселья, и семьи они сотворены.

Их невозможно не любить. Поздравим Лен мы вкратце!

Они от Бога нежностью одарены.

Елена если любит, то глубоко,

Она всегда поможет, дельный даст совет.

С ней никогда не будет одиноко,

И никогда в беде она не скажет "нет".

С Днем ангела тебя, Елена,

От всего сердца поздравляю,

Добра, удачи и любви

От всего сердца я желаю.

Пускай крылом закроет ангел

От бед, проблем и от обид,

Пускай тебя твой покровитель

Направит верно, защитит.

У Леночки сегодня именины,

День ангела — иначе говорят.

Будь доброй, справедливой, милой,

И, ангел, наблюдая, будет рад.

Пусть станет меньше необдуманных решений,

И больше бескорыстных, добрых дел.

Жизнь состоит из тысячи мгновений,

Увидеть все твой ангел захотел.

Ему под силу важное заметить,

Ответы ненароком подсказать.

И мне приятно от души и сердца

Тебя с днем ангела сегодня поздравлять.

С Днём ангела Елену поздравляем!

Она всегда красива, и стройна, умна,

Елене нашей мы сегодня пожелаем:

Любви, везения, благополучия, добра!

Пускай звезда по жизни тебе светит,

И счастьем пусть наполнит всю тебя,

Ведь нет тебя прекраснее на свете,

Прекрасного тебе сегодня, Лена, дня!