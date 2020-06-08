У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

Также имя Елена можно интерпретировать как "факел", "огонь", "свет"; "светлая", "сверкающая", "сияющая", "блестящая", "солнечная", "лунная", "огненная", "избранная". Есть мнение, что имя Елена соотносится с понятиями "солнечный луч" или "солнечный свет", а само имя Елена – это производное имя от имени Гелиос, бога Солнца в древнегреческой мифологии.
По второй версии, имя Елена имеет отношение к тому, как сами себя называли греки – эллины. Отсюда и вариации произношения имени Елена в различных странах. Имя Елена в переводе означает "гречанка".
Имя Елена, чаще всего, ассоциируется с древнегреческой героиней Еленой Троянской (Спартанской), из-за которой разгорелась Троянская война, описанная в эпосе Гомера. В христианской традиции особо почитается святая равноапостольная Елена Константинопольская, мать римского императора Константина Великого. Великая правительница Киевской Руси княгиня Ольга приняла крещение под именем Елена (в 955 году).
В прежние времена имя Алёна считалось одной из народных форм имени Елена, но в современности имена Алёна и Елена – это два разных имени. А, благодаря их похожести, эти имена считают взаимозаменяемыми друг для друга.
Краткая форма имени Елена – Лена – также является самостоятельным, полным именем и может употребляться независимо от имени Елена. Также полное имя Лена может быть связано с названием сибирской реки Лена, с советским лидером В.И.Лениным и с заимствованным мужским именем Ленард (Леонард), как парное женское имя. Помимо этого, имя Лена – это краткая форма ко многим женским именам (Вилена, Владлена, Елена, Ленина, Леонилла, Леонида, Леонтина, Леония, Леона, Леонтия, Марлена, Элеонора и другим).
Уменьшительно-ласкательные обращения Леся, Элин (Элина), Элла также являются самостоятельными именами. Обращение Эли также является обращением ко многим другим женским именам: например, к имени Элеонора, Элиана, Элизабет (Елизавета) и другим.
Елена с легкостью увлекается каким-либо делом. Пытается вязать, строчить, расшивать. Ей нравится изящество в вещах. Уроки учит от случая к случаю, но, имея хорошую память, неплохо успевает в школе. Характером в большей степени похожа на папу. Подвижность и любовь к спорту - отличительные черты такой непростой натуры Елены.
Как женщина Елена обвораживает и притягивает. Девушке свойственно врожденное чувство прекрасного. Подобно нежному цветку необходим солнечный свет, она нуждается в тепле и ласке. Однако, как иногда говорится, лень родилась раньше, чем Лена. Частенько она откладывает дела в долгий ящик. Мышление девушки скорее синтетическое – она не внимательна к частностям. Елена любопытна, болтлива и хорошо запоминает все, что оказывается в ее поле зрения.
Елена держится несколько в стороне от других людей. Она живет, погруженная в свой внутренний мир, в котором и заключается ее счастье. Несмотря на такую скрытность, Лена заботлива и внимательна к близким. По жизни она жизнерадостна и оптимистична. Окружающие видят ее умной, быстрой и сердечной. Однако на самом деле девушка – интроверт. В собственном мире, где живут драгоценности, дворцы и пышные приемы, Елене комфортнее всего. С одной стороны, постоянное существование в собственном мире заставляет девушку врать и выдумывать, а, с другой стороны, делает совершенно равнодушной к внешнему миру.
Мало людей более влюбчивых, чем Елена. Она находит своего единственного и кладет всю свою жизнь к его ногам. Для него она станет сказочным, приносящим радость существом. Добиваться, правда, она ничего не будет, ей привычнее плыть по течению. Лена имеет покладистый характер, а она умеет ладить с людьми и избегает лишних конфликтов. Кроме того, девушка не лишена интуиции, которая верно служит ее жизненным планам.
Между богатым и тем, кто нуждается в помощи, Елена в мужья себе выберет второго и, принеся себя ему в жертву, потребует от него того же. Лена не позволяет работе и увлечениям становиться важнее мужа, но и в семью не погружается целиком. Хотя Елена домоседка и заботливая мать, пеленки и быт никогда не будут для нее на первом плане. В стенах своего дома она рассчитывает видеть уют и спокойствие. Лена с любовью придает ему красивый вид. Будучи домоседкой, она часто увлекается спокойными, домашними занятиями, вроде вязания или вышивки.
Елена очень хорошо умеет общаться с людьми, поэтому ее профессия должна быть связана именно с этим. Так она добьется максимальных успехов. Правда, она не любитель мчаться на работу ни свет, не заря, ей лучше подольше поспать. Кроме того, ее всегда интересует все, что связано с прекрасным. Поэтому часто ее выбор падает на карьеру художницы или манекенщицы.
Поздравления
С днем ангела, Елена,
Счастливой самой будь,
Пусть силы всей Вселенной
Помогут чем-нибудь:
Подарят вдохновение,
Здоровье принесут,
Пусть каждое мгновение
Тебя успехи ждут!
Раскроет Ангел крылья,
Собою защитит
От тяжести раздумий,
От грусти и обид.
Он снежным опереньем
Укроет, исцелит.
И тихим нежным голосом
Тебя приободрит.
С днем Ангела, Елена.
Пусть добрые лучи
В твоих глазах сияют,
Как огонек свечи.
Елена — прекрасное имя,
Сияет на небе звездой,
Сегодня, всегда и отныне
Пусть ангел твой будет с тобой.
Пусть беды тебя оставляют,
А счастье повеет теплом,
Пусть небо тебя охраняет,
И радость приходит в твой дом!
С днем Ангела, Лена! Пусть он помогает,
От бед и невзгод бережет и спасает!
Все неприятности предотвратит
И за здоровьем твоим зорко следит!
Ты ему помогай — улыбайся всегда
И от счастья сияй, как в небе звезда!
С надеждой и верой не расставайся
И в том, что он рядом — не сомневайся!
Елена — это сила, доброта, очарованье.
И с именем таким не пропадешь.
День ангела для Лены, как признанье
В том, что миг рождения в секунду ты вернешь.
С Еленами легко как жить, так и общаться,
И для веселья, и семьи они сотворены.
Их невозможно не любить. Поздравим Лен мы вкратце!
Они от Бога нежностью одарены.
Елена если любит, то глубоко,
Она всегда поможет, дельный даст совет.
С ней никогда не будет одиноко,
И никогда в беде она не скажет "нет".
С Днем ангела тебя, Елена,
От всего сердца поздравляю,
Добра, удачи и любви
От всего сердца я желаю.
Пускай крылом закроет ангел
От бед, проблем и от обид,
Пускай тебя твой покровитель
Направит верно, защитит.
У Леночки сегодня именины,
День ангела — иначе говорят.
Будь доброй, справедливой, милой,
И, ангел, наблюдая, будет рад.
Пусть станет меньше необдуманных решений,
И больше бескорыстных, добрых дел.
Жизнь состоит из тысячи мгновений,
Увидеть все твой ангел захотел.
Ему под силу важное заметить,
Ответы ненароком подсказать.
И мне приятно от души и сердца
Тебя с днем ангела сегодня поздравлять.
С Днём ангела Елену поздравляем!
Она всегда красива, и стройна, умна,
Елене нашей мы сегодня пожелаем:
Любви, везения, благополучия, добра!
Пускай звезда по жизни тебе светит,
И счастьем пусть наполнит всю тебя,
Ведь нет тебя прекраснее на свете,
Прекрасного тебе сегодня, Лена, дня!