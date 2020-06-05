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Поздравления с Днем рождения мужчине 5 июня: проза и открытки

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Поздравления с Днем рождения мужчине 5 июня: проза и открытки
07:45 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Самые красивые поздравления своими словами для именинника.

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  • 2

    С днем рождения! Желаю стабильного дохода, мира в семье, гармонии в душе и, главное, здоровья - лишним оно никогда не бывает. Чтоб ты всегда был рад тому, что у тебя уже есть, но при этом никогда не переставал ставить перед собой большие жизненные цели. Пусть за пазухой тебя всегда греет чувство любви, а любимая будет надежной опорой в жизни. Взгляни на мир свежим взглядом, развивайся, радуйся жизни, будь счастлив, здоров и любим!

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  • 4

    С днем рождения! Желаю не унывать по жизни, а радоваться каждому новому дню. Пускай Бог даёт здоровье, силы, достаток, счастье, уют и покой. Везения во всех начинаниях. Поддержки от родных и близких!

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  • 6

    От всей души поздравляю тебя с днем рождения. Хочу пожелать всего самого наилучшего, чтобы жизнь была озарена счастьем и радостными моментами. Пусть ждут впереди дни, полные солнечного света. Желаю оставаться таким же стойким, мужественным и смелым, чтобы тобой гордились твои родные. Желаю покорять одну вершину за другой и достигать поставленных целей. И конечно же, желаю простого семейного счастья, любви и понимания.

  • 7

  • 8

    Поздравляем с днем рождения! Будь здоровым, сильным, успешным человеком. Желаем благополучия, любви, счастья, удачи, хорошего настроения. Пусть тебя всегда окружают верные друзья, на работе уважают коллеги, а дома лелеют и берегут родные.

  • 9

  • 10

    С днем рождения! Самое главное, на мой взгляд, быть счастливым. Счастье у каждого своё, поэтому пусть в твоей жизни будет всё то, что обеспечит тебе бесконечное счастье. Улыбайся каждый день не ради галочки, а от того, что всё вокруг идет так, как надо, что все вокруг так, как хочется именно тебе. Пусть сбываются все самые заветные мечты, а если не будут сбываться - всегда находи силы для того, чтобы сбывать их самому!

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    Прими мои поздравления с днем рождения! Желаю с годами становиться только крепче и совершенствоваться, желаю с каждым днём свою мечту воплощать в реальность, своё слово превращать в действие, а важную цель - в достижение! Здоровья, любви, жизненной силы и энергии, всех благ и удач!

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    Поздравляю тебя с днем рождения! Хотелось бы пожелать тебе здоровья, радости, настроения, удачи. Чтобы все люди, которые тебя окружают видели тебя счастливым и жизнерадостным. Чтобы каждый новый день был наполнен энергии и позитива!

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    От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Кроме таких стандартных пожеланий, как счастья, здоровья, успехов и любви, я хочу пожелать Вам исполнения желаний, терпения. Чтобы каждый Ваш день приносил множество положительных эмоций, и Вас окружали только любящие Вас люди. Никогда не останавливайтесь на достигнутом и будьте самым счастливым!

  • 17

  • 18

    Поздравляю с днем рождения! Хочется пожелать тебе, чтобы сегодня были только радостные и счастливые мгновения, много позитива. Отличного настроения и яркого, удачного дня. Хочу пожелать тебе по жизни идти легко, и чтобы мечты и намеченные цели были выполнимы. Пусть тебя окружают только добрые, уверенные в себе люди. И пусть удача, счастье, любовь будут всегда с тобой!

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  • 20

    С днем рождения! От всей души желаю терпения и выдержки, силы воли, богатырского здоровья, уверенности в себе и достатка в доме. Будь всегда смелым и отважным мужчиной с большой буквы М, которому все по плечу и не страшны никакие преграды. Пусть самое лучшее достается лишь тебе, пусть сбываются мечты, достигаются поставленные цели, здоровье никогда не подводит, а улыбки жены и детей, любимых и родных, согревают твой мир и стимулируют к движению вперед! Всех благ и ещё раз с днем рождения тебя!

Короткие поздравления с днем рождения: красивые стихи и открытки

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