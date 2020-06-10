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У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления
08:35 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Имя Василий имеет греческие корни, образовано от греческого имени Басилейос, которое позднее стало произноситься как Василиос.

Имя Василий означает "царственный", "царский", также переводят как "царь". Это имя появилось со времен персидских войн и имело поначалу значение "правитель, персидский царь, князь".

Василий известен всем как активный, общительный мужчина, наделенный развитым интеллектом и очень чувствительный к мнению окружающих. Вася всегда и во всем проявляет себя как интеллигентный и умный человек. Только он может решить одновременно больше десятка вопросов.

Сложно найти более открытого человека, чем Василий. Все, что он делает, он делает ради своего удовольствия. Обладая уравновешенной психикой, мужчина редко выходит из себя. Будучи неизменно спокойным и флегматичным, Вася открыт и доброжелателен с людьми, хорошо находит общий язык с каждым.

Василий не очень любит влиять на события, ему привычнее, чтоб все шло само по себе. Развитие событий он часто предсказывает, опираясь на развитое чувство интуиции. Мужчине от природы дана сильная воля, помогающая ему противостоять неразумным действиям других. Правда иногда это означает вмешательство в чужие дела.

Василий – человек, тонко чувствующий природу. Он властен и силен, хорошо знает себе цену. В своем стремлении к совершенству мужчина никогда не унывает, а его рвение иногда перерастает в упрямство. Васю нельзя назвать семейным человеком. Он не особо привязан к своим близким, не вмешивается в их судьбу. Любые бытовые неудобства Василий принимает безропотно, без жалоб на свою судьбу. С родственниками жены общается ровно, к тестю относится лучше, чем к теще.

В жизни Василия ждет много трудностей. Он наделен отличной памятью и колоссальной любознательностью. По любому вопросу Вася вырабатывает свое мнение. В поступках мужчины в одинаковой мере проявляется субъективность и объективность, нерешительность и уверенность в себе.

Открытость и оптимистичность Василия притягивают к нему людей. Он доброжелательный человек, поэтому окружающим с ним приятно и легко общаться. Давления на свою точку зрения Василий не потерпит ни от кого, ни от друзей, ни от родных. Но его способность находить золотую середину, позволяет ему избегать конфликтов и ссор, не смотря на то, что Василий превосходный спорщик, готовый предоставить сотни весомых аргументов в пользу своей точки зрения.

Василий часто увлекается футболом или хоккеем. Правда, ему не обязательно играть в них, достаточно просто наблюдать с трибуны. На первом месте у этого мужчины всегда стоит общение с друзьями.

Будущую профессию Василий выбирает очень тщательно. Как правило, мужчина имеет склонность к изобретательской и руководящей деятельности. Однако стремление делать все самостоятельно несколько мешает ему руководить. Предпринимательская деятельность удается Василию еще меньше. Он не инициативен, не склонен ломать традиции, избегает крутых поворотов.

Поздравления

Вася, прими от души поздравление,

Для счастья всегда пускай будет причина!

Сбудутся пусть все мечты и стремления,

Пускай будут: вилла, квартира, машина!

 

Желаю здоровья, любви и успеха,

Конечно же, преданных, верных друзей,

Лишь позитива, веселья и смеха,

И море погожих и радостных дней!

Дорогой ты наш Василий,

Обнимаем крепко, сильно,

Поздравления прими

В эти праздничные дни.

 

Счастлив будь, здоров, конечно,

Чтоб любовь была навечно,

Чтоб желания сбылись

И стала радостною жизнь.

Короткие поздравления с днем рождения

Мы сегодня поздравляем

От души тебя, Василий,

Будь успешным и веселым,

Зря не трать своих усилий,

Намечай скорее цели,

К ним иди без остановки,

Оставайся самым умным,

Смелым, добрым, сильным, ловким!

Пусть весомый результат

Стоит всех твоих усилий,

Я желаю побеждать

От души тебе, Василий.

 

Пусть вершины покоряться,

Дамы любят пусть тебя,

Пусть сюрпризы преподносит

Тебе дерзкая судьба.

 

Радости тебе и счастья,

Верной дружбы и любви,

Вирус драйва и азарта

Пусть всегда бурлит в крови.

Желаю, Вася, в этот час,

Чтоб ты во всем успешен был,

Чтобы энергии запас

Ты в русло нужное пустил!

 

Желаю искренней любви

И только преданных друзей!

Лишь позитив всегда лови,

Чтоб мир царил в душе твоей!

Поздравляю я, Василий,

И желаю первым быть,

Побеждать всегда по жизни,

Верно, искренне любить.

 

Водятся всегда пусть деньги,

Счастье будет пусть в семье,

Не работе непременно

Пусть всегда везет тебе.

Поздравления с Днем рождения мужчине

Дорогой ты наш Василий,

Боевой, отважный, сильный,

Будь всегда на позитиве,

Как король, живи красиво!

 

В банке счёт пусть возрастёт,

Счастье в дверь твою войдёт,

Радость каждый день приносит,

И любовь заходит в гости!

Нет причины унывать,

Дорогой ты наш Василий,

Пусть дела идут на пять,

Будь всегда такой же сильный.

 

Пусть с рассветом каждый день

В дом врывается удача,

И уйдут невзгоды в тень,

Только так, а не иначе!

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