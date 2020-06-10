ВОЗ: бессимптомные больные редко передают коронавирус

Новости Украины:В ВОЗ заявили, что пациенты с коронавирусом без симптомов не способствуют распространению болезни, так как очень редко передают вирус.

Представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что пациенты с коронавирусом без симптомов не способствуют распространению болезни, так как очень редко передают вирус.

Об этом сообщила глава подразделения ВОЗ по новым болезням и зоонозу Мария Ван Керхове на брифинге в ООН, CNBC

"Судя по имеющимся у нас данным, по-прежнему редко можно встретить человека с бессимптомным заболеванием, который передал бы его другому. Это очень редко, - Мария Ван Кехове.

У нас есть ряд отчетов из стран, которые проводят очень детальное отслеживание контактов. Они следуют за бессимптомными случаями. Они следят за контактами. И они не находят вторичную передачу.

На самом деле мы хотим сосредоточиться на симптомных случаях. Если бы мы действительно следили за ними, выделяли эти случаи, следили за контактами и изолировали эти контакты, мы бы резко сократили вспышку (COVID-19 – ред.)".

Новые данные ставят под сомнение опасения некоторых исследователей, что коронавирусную болезнь COVDI-19 может быть трудно сдержать из-за бессимптомных носителей.

Мария Ван Керхове сказала, что для полного ответа на вопрос о том, может ли коронавирус широко распространяться через бессимптомных носителей, необходимы дополнительные исследования и данные.

Однако сейчас в ВОЗ считают, что бессимптомное распространение не является основным способом передачи коронавируса.

Поэтому власти государств должны фокусироваться на выявлении и изоляции зараженных людей с симптомами, а также отслеживании их контактов, сказала Ван Керхове.

Она признала, что некоторые исследования указывают на бессимптомное или бессимптомное распространение в домах престарелых и в домашних условиях.