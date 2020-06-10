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В Минздраве сообщили, какие области не могут смягчить карантин

В Минздраве сообщили, какие области не могут смягчить карантин
14:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, какие области не могут перейти к очередному этапу смягчения карантина.

Город Киев и еще шесть областей не могут с 10 июня применить очередной этап смягчения карантина. Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Сегодня 10 июня, сегодня очередной этап смягчения карантина. И смягчение карантина будет происходить для тех областей, которые достигли эпидемиологических критериев, определенных постановлением правительства о введении адаптивного карантина. Мы сегодня имеем несколько областей, которые не дотягивают до показателя инциндентности, и его превышают. В частности, это город Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области. Это те области, которые с сегодняшнего дня не могут применить очередной этап смягчения карантина", - сказал Ляшко.

Он отметил, что очередной этап смягчения карантинных мер касается определенных сфер. В частности, разрешается открывать заведения культуры и проводить культурные мероприятия в тех областях, которые отвечают критериям. По его словам, также разрешается открывать базы отдыха, кроме детских учреждений оздоровления и отдыха.

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Ляшко добавил, что вопрос открытия таких детских учреждений рассмотрят на заседании правительства 10 июня, а также проведут всеукраинское селекторное совещание, где рассмотрят вопрос о возможности открытия детских учреждений оздоровления и отдыха.

Как сообщалось, по состоянию на 10 июня в Украине лабораторно подтвержден 28 381 случаев COVID-19, за сутки - 525 новых.

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Минздрав, Карантин, Виктор Ляшко, Коронавирус в Украине, Covid-19.
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