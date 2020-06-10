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Суррогатное материнство в Украине: родители-иностранцы наконец-то увидят своих детей

Суррогатное материнство в Украине: родители-иностранцы наконец-то увидят своих детей
18:59 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Супружеские пары из Аргентины и Испании наконец-то смогут увидеть своих детей, которых им родили украинские суррогатные мамы.

В Украину приехали пары из Аргентины и Испании чтобы забрать своих детей, которые были рождены в Украине от суррогатных матерей и находились в гостинице "Венеция". Об этом заявила Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова во время пребывания в гостинице "Венеция".

"Министерство здравоохранения предоставляет сейчас разрешение на въезд таким родителям и пары начали прибывать за детьми, но они находятся на обязательном двухнедельном карантине", - отметила она.

Так, сегодня за своими детьми приехали семьи из Аргентины и Испании.

Отмечается, что ранее родители не могли забрать своих детей из-за закрытия границ в условиях пандемии коронавируса.

Так, по словам Денисовой, нужно наработать комплексный подход к суррогатному материнству.

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"Главный вопрос - это соединить новорожденных детишек с их родителями ... На сегодня законопроект, который рассматривается на заседании комитета по правоохранительной деятельности, но так регулируются хозяйственные вопросы этих центров репродуктивной медицины и в том числе их ответственность ... Я считаю , что надо отработать комплексный подход, который защитит ребенка, нужно определить до какого момента считать его ребенком, защитить права суррогатной матери и родителей", - добавила она.

Как ранее сообщалось, к Уполномоченному ВР по правам человека Людмиле Денисовой обратилась 91 пара иностранных супругов, ожидающих возможности забрать из Украины 97 детей, рожденных суррогатными матерями.

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Суррогатное материнство, Иностранцы, Карантин, Людмила Денисова.
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