У кого сегодня день ангела: значение имени и трогательные поздравления

Имя Мария самое распространённое имя в мире, потому что именно так зовут мать Иисуса. В Ветхом Завете это имя носит также иудейская пророчица, старшая сестра Аарона и Моисея – Мария (Мариам, Мариамь).
Различное произношение имени Мария в европейских языках дало жизнь этому имени в различных вариациях. Так в Англии чаще встречается имя Мэри (Mary), которое было вариантом имени Мария, реже употребляемое в полном варианте. А вот форма Мэрайя (Mariah) стала популярна только в конце 20 века, благодаря певице Мэрайе Кэри. В Средние века имя Мария в Англии приобрело вид – Мариот (Мэриот), Малкин, Марион (Мэрион), а в более позднее время стало произноситься также и как Мэйми, Мэй, Минни. От всех различных вариантов имени Мария были образованы уменьшительно-ласкательные обращения Молли, Полли, которые в Европе часто используются как самостоятельные имена.
Во многих европейских странах имя Мария произносят как Мари, Мэри, Мария, но есть и иные варианты, которые считаются как уменьшительно-ласкательными обращениями, так и иногда выступают в качестве самостоятельных имен. В Германии Марию будут звать Марихен, Мицель, Марике, во Франции – Мариэтт, Мариэль, Марион, Манон, в Англии – Мэри, Мэрилин (Мерелин), в Испании – Марита, Маритана, Марианела, в Португалии – Марика, Марилда, в Италии – Мариолла, Марьюн, Мариэлла, в Румынии – Мариоара, Марица, в Греции – Маригула, Мариэтта, в Белоруссии, Польше – Маруся, в Чехии – Марженка, Марика, в Нидерландах – Матье, Майке, в Швеции – Миан, Майя, в Норвегии – Миа, Марикен, в Ирлании – Мойра, Мора, в Грузии – Ламара.
Мария – добрая, ласковая, уравновешенная девочка. Ее любимое занятие – побыть нянькой для маленьких ребятишек. Мария очень ранимая, нелегко переживает даже небольшое замечание в свой адрес. В то же время в ее характере присутствуют твердость, чувство собственного достоинства, способность постоять за себя.
Мария – это таинственная женщина, в ней силен дух активного, динамичного и предприимчивого, Мария – это воплощение духа свободы и приключений. На самом деле, она представляет собой женщину довольно неспокойную, себе на уме, которая озабочена мнением о самой себе. Мария может оказаться для окружающих непоследовательной, но эта девушка знает свой план действий и возможные вариации развития событий и предпочитает действовать по намеченному пути.
Настроение Марии меняется в зависимости от ее способности к действиям. Свобода для нее является одной из основных ценностей, а также важна для нее, чтобы жить без ограничений. Обладательницы имени Мария не боятся одиночества.
Мария привлекает все, что является оригинальным или авангардным. Ее интересы простираются как на рациональные вещи, так и на полную противоположность им – что-то мистическое, непонятное, непознанное. Она высоко ценит тишину, спокойствие, мечтает о месте, где можно жить вдали, но со всеми преимуществами нашей цивилизации.
Поздравление
Маша, Машенька, Мария,
Поздравления принимай,
С доброй, ласковой улыбкой
Каждый новый день встречай.
Ангел пусть от бед укроет
Тебя бережно крылом,
Богородица святая
Пусть всегда хранит твой дом.
Вера даст тебе пусть силы,
Свет надежды пусть сияет,
И всю жизнь тебя, Мария,
Пусть любовь не покидает.
Маша, будь всегда счастливой,
Бесконечно позитивной,
Обаятельной, цветущей,
Обязательно везучей!
Никогда не огорчайся,
Выше нос и улыбайся!
Пусть тебя удача любит,
И вся жизнь прекрасной будет!
День сегодня словно создан
Для подарков и цветов.
Поздравлять тебя, Мария,
Целый мир уже готов.
Я тебе сейчас желаю,
Чтоб исполнились мечты,
Чтоб с удачей и успехом
Шла всегда по жизни ты.
Пусть любовь подарит ласку,
Веру, нежность и тепло.
Чтоб жила ты, словно в сказке,
Чтобы в мир несла добро.
Маша, Машенька, Мария,
Ты прекрасна, как стихия!
Так решительна, смела,
Даже в гневе хороша.
Всё сама всегда решаешь,
Слабости не допускаешь.
За активность уважаем,
Все тебя мы обожаем.
Знай, что по тебе скучаем,
Если долго не встречаем!
Имя сказочной царевны,
Умницы-красавицы,
Гордо носит наша Маша,
Всем на свете нравится.
Пусть тебя ведет по жизни
Только правильный маршрут,
А невзгоды и несчастья
Стороною обойдут.
Пусть сияет ярко солнце
Над твоею головой,
А в прогнозе ожидают
Лишь улыбки и любовь!
Сегодня, дорогая Маша,
Лови приятные моменты!
Нет никого на свете краше,
Лишь для тебя все комплименты!
Пускай блистают твои глазки,
Цветет улыбка на устах!
Пусть дарит мир цветные краски,
А все, что было лишь в мечтах,
Легко в реальность воплотится!
Поет от счастья пусть душа,
А сердце будет звонко биться,
Ведь жизнь безумно хороша!
Мария, будь всегда светла,
Будь молода и весела,
Будь самой лучшей на планете,
Будь самой доброй ты всегда.
Желаю тебе много счастья,
Удачи, денег и любви.
Желаю быть всегда прекрасной,
Желаю много доброты.
Пускай сбываются скорее
Все твои смелые мечты,
Пусть трудности любые смело
Преодолеешь просто ты.