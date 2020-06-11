У кого сегодня день ангела: значение имени и трогательные поздравления

Новости Украины:Имя Мария имеет древнееврейское происхождение, варианты значения – "горькая", "желанная", "безмятежная".

Имя Мария самое распространённое имя в мире, потому что именно так зовут мать Иисуса. В Ветхом Завете это имя носит также иудейская пророчица, старшая сестра Аарона и Моисея – Мария (Мариам, Мариамь).

Различное произношение имени Мария в европейских языках дало жизнь этому имени в различных вариациях. Так в Англии чаще встречается имя Мэри (Mary), которое было вариантом имени Мария, реже употребляемое в полном варианте. А вот форма Мэрайя (Mariah) стала популярна только в конце 20 века, благодаря певице Мэрайе Кэри. В Средние века имя Мария в Англии приобрело вид – Мариот (Мэриот), Малкин, Марион (Мэрион), а в более позднее время стало произноситься также и как Мэйми, Мэй, Минни. От всех различных вариантов имени Мария были образованы уменьшительно-ласкательные обращения Молли, Полли, которые в Европе часто используются как самостоятельные имена.

Во многих европейских странах имя Мария произносят как Мари, Мэри, Мария, но есть и иные варианты, которые считаются как уменьшительно-ласкательными обращениями, так и иногда выступают в качестве самостоятельных имен. В Германии Марию будут звать Марихен, Мицель, Марике, во Франции – Мариэтт, Мариэль, Марион, Манон, в Англии – Мэри, Мэрилин (Мерелин), в Испании – Марита, Маритана, Марианела, в Португалии – Марика, Марилда, в Италии – Мариолла, Марьюн, Мариэлла, в Румынии – Мариоара, Марица, в Греции – Маригула, Мариэтта, в Белоруссии, Польше – Маруся, в Чехии – Марженка, Марика, в Нидерландах – Матье, Майке, в Швеции – Миан, Майя, в Норвегии – Миа, Марикен, в Ирлании – Мойра, Мора, в Грузии – Ламара.

Мария – добрая, ласковая, уравновешенная девочка. Ее любимое занятие – побыть нянькой для маленьких ребятишек. Мария очень ранимая, нелегко переживает даже небольшое замечание в свой адрес. В то же время в ее характере присутствуют твердость, чувство собственного достоинства, способность постоять за себя.

Мария – это таинственная женщина, в ней силен дух активного, динамичного и предприимчивого, Мария – это воплощение духа свободы и приключений. На самом деле, она представляет собой женщину довольно неспокойную, себе на уме, которая озабочена мнением о самой себе. Мария может оказаться для окружающих непоследовательной, но эта девушка знает свой план действий и возможные вариации развития событий и предпочитает действовать по намеченному пути.

Настроение Марии меняется в зависимости от ее способности к действиям. Свобода для нее является одной из основных ценностей, а также важна для нее, чтобы жить без ограничений. Обладательницы имени Мария не боятся одиночества.

Мария привлекает все, что является оригинальным или авангардным. Ее интересы простираются как на рациональные вещи, так и на полную противоположность им – что-то мистическое, непонятное, непознанное. Она высоко ценит тишину, спокойствие, мечтает о месте, где можно жить вдали, но со всеми преимуществами нашей цивилизации.

Поздравление

Маша, Машенька, Мария,

Поздравления принимай,

С доброй, ласковой улыбкой

Каждый новый день встречай.

Ангел пусть от бед укроет

Тебя бережно крылом,

Богородица святая

Пусть всегда хранит твой дом.

Вера даст тебе пусть силы,

Свет надежды пусть сияет,

И всю жизнь тебя, Мария,

Пусть любовь не покидает.

Маша, будь всегда счастливой,

Бесконечно позитивной,

Обаятельной, цветущей,

Обязательно везучей!

Никогда не огорчайся,

Выше нос и улыбайся!

Пусть тебя удача любит,

И вся жизнь прекрасной будет!

День сегодня словно создан

Для подарков и цветов.

Поздравлять тебя, Мария,

Целый мир уже готов.

Я тебе сейчас желаю,

Чтоб исполнились мечты,

Чтоб с удачей и успехом

Шла всегда по жизни ты.

Пусть любовь подарит ласку,

Веру, нежность и тепло.

Чтоб жила ты, словно в сказке,

Чтобы в мир несла добро.

Маша, Машенька, Мария,

Ты прекрасна, как стихия!

Так решительна, смела,

Даже в гневе хороша.

Всё сама всегда решаешь,

Слабости не допускаешь.

За активность уважаем,

Все тебя мы обожаем.

Знай, что по тебе скучаем,

Если долго не встречаем!

Имя сказочной царевны,

Умницы-красавицы,

Гордо носит наша Маша,

Всем на свете нравится.

Пусть тебя ведет по жизни

Только правильный маршрут,

А невзгоды и несчастья

Стороною обойдут.

Пусть сияет ярко солнце

Над твоею головой,

А в прогнозе ожидают

Лишь улыбки и любовь!

Сегодня, дорогая Маша,

Лови приятные моменты!

Нет никого на свете краше,

Лишь для тебя все комплименты!

Пускай блистают твои глазки,

Цветет улыбка на устах!

Пусть дарит мир цветные краски,

А все, что было лишь в мечтах,

Легко в реальность воплотится!

Поет от счастья пусть душа,

А сердце будет звонко биться,

Ведь жизнь безумно хороша!

Мария, будь всегда светла,

Будь молода и весела,

Будь самой лучшей на планете,

Будь самой доброй ты всегда.

Желаю тебе много счастья,

Удачи, денег и любви.

Желаю быть всегда прекрасной,

Желаю много доброты.

Пускай сбываются скорее

Все твои смелые мечты,

Пусть трудности любые смело

Преодолеешь просто ты.