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У кого сегодня день ангела: значение имени и трогательные поздравления
09:24 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Имя Мария имеет древнееврейское происхождение, варианты значения – "горькая", "желанная", "безмятежная".

Имя Мария самое распространённое имя в мире, потому что именно так зовут мать Иисуса. В Ветхом Завете это имя носит также иудейская пророчица, старшая сестра Аарона и Моисея – Мария (Мариам, Мариамь). 

Различное произношение имени Мария в европейских языках дало жизнь этому имени в различных вариациях. Так в Англии чаще встречается имя Мэри (Mary), которое было вариантом имени Мария, реже употребляемое в полном варианте. А вот форма Мэрайя (Mariah) стала популярна только в конце 20 века, благодаря певице Мэрайе Кэри. В Средние века имя Мария в Англии приобрело вид – Мариот (Мэриот), Малкин, Марион (Мэрион), а в более позднее время стало произноситься также и как Мэйми, Мэй, Минни. От всех различных вариантов имени Мария были образованы уменьшительно-ласкательные обращения Молли, Полли, которые в Европе часто используются как самостоятельные имена.

Во многих европейских странах имя Мария произносят как Мари, Мэри, Мария, но есть и иные варианты, которые считаются как уменьшительно-ласкательными обращениями, так и иногда выступают в качестве самостоятельных имен. В Германии Марию будут звать Марихен, Мицель, Марике, во Франции – Мариэтт, Мариэль, Марион, Манон, в Англии – Мэри, Мэрилин (Мерелин), в Испании – Марита, Маритана, Марианела, в Португалии – Марика, Марилда, в Италии – Мариолла, Марьюн, Мариэлла, в Румынии – Мариоара, Марица, в Греции – Маригула, Мариэтта, в Белоруссии, Польше – Маруся, в Чехии – Марженка, Марика, в Нидерландах – Матье, Майке, в Швеции – Миан, Майя, в Норвегии – Миа, Марикен, в Ирлании – Мойра, Мора, в Грузии – Ламара.

Мария – добрая, ласковая, уравновешенная девочка. Ее любимое занятие – побыть нянькой для маленьких ребятишек. Мария очень ранимая, нелегко переживает даже небольшое замечание в свой адрес. В то же время в ее характере присутствуют твердость, чувство собственного достоинства, способность постоять за себя.

Мария – это таинственная женщина, в ней силен дух активного, динамичного и предприимчивого, Мария – это воплощение духа свободы и приключений. На самом деле, она представляет собой женщину довольно неспокойную, себе на уме, которая озабочена мнением о самой себе. Мария может оказаться для окружающих непоследовательной, но эта девушка знает свой план действий и возможные вариации развития событий и предпочитает действовать по намеченному пути.

Настроение Марии меняется в зависимости от ее способности к действиям. Свобода для нее является одной из основных ценностей, а также важна для нее, чтобы жить без ограничений. Обладательницы имени Мария не боятся одиночества.

Мария привлекает все, что является оригинальным или авангардным. Ее интересы простираются как на рациональные вещи, так и на полную противоположность им – что-то мистическое, непонятное, непознанное. Она высоко ценит тишину, спокойствие, мечтает о месте, где можно жить вдали, но со всеми преимуществами нашей цивилизации.

Поздравление

Маша, Машенька, Мария,

Поздравления принимай,

С доброй, ласковой улыбкой

Каждый новый день встречай.

 

Ангел пусть от бед укроет

Тебя бережно крылом,

Богородица святая

Пусть всегда хранит твой дом.

 

Вера даст тебе пусть силы,

Свет надежды пусть сияет,

И всю жизнь тебя, Мария,

Пусть любовь не покидает.

Маша, будь всегда счастливой,

Бесконечно позитивной,

Обаятельной, цветущей,

Обязательно везучей!

 

Никогда не огорчайся,

Выше нос и улыбайся!

Пусть тебя удача любит,

И вся жизнь прекрасной будет!

Короткие поздравления с днем рождения

День сегодня словно создан

Для подарков и цветов.

Поздравлять тебя, Мария,

Целый мир уже готов.

 

Я тебе сейчас желаю,

Чтоб исполнились мечты,

Чтоб с удачей и успехом

Шла всегда по жизни ты.

 

Пусть любовь подарит ласку,

Веру, нежность и тепло.

Чтоб жила ты, словно в сказке,

Чтобы в мир несла добро.

Маша, Машенька, Мария,

Ты прекрасна, как стихия!

Так решительна, смела,

Даже в гневе хороша.

Всё сама всегда решаешь,

Слабости не допускаешь.

За активность уважаем,

Все тебя мы обожаем.

Знай, что по тебе скучаем,

Если долго не встречаем!

Имя сказочной царевны,

Умницы-красавицы,

Гордо носит наша Маша,

Всем на свете нравится.

 

Пусть тебя ведет по жизни

Только правильный маршрут,

А невзгоды и несчастья

Стороною обойдут.

 

Пусть сияет ярко солнце

Над твоею головой,

А в прогнозе ожидают

Лишь улыбки и любовь!

Поздравления с Днем рождения мужчине

Сегодня, дорогая Маша,

Лови приятные моменты!

Нет никого на свете краше,

Лишь для тебя все комплименты!

Пускай блистают твои глазки,

Цветет улыбка на устах!

Пусть дарит мир цветные краски,

А все, что было лишь в мечтах,

Легко в реальность воплотится!

Поет от счастья пусть душа,

А сердце будет звонко биться,

Ведь жизнь безумно хороша!

Мария, будь всегда светла,

Будь молода и весела,

Будь самой лучшей на планете,

Будь самой доброй ты всегда.

 

Желаю тебе много счастья,

Удачи, денег и любви.

Желаю быть всегда прекрасной,

Желаю много доброты.

 

Пускай сбываются скорее

Все твои смелые мечты,

Пусть трудности любые смело

Преодолеешь просто ты.

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