Пандемия COVID-19: Количество заболевших в мире превысило 7,4 миллиона

Новости Украины:Количество обнаруженных случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 7,4 млн.

По состоянию на утро 11 июня в мире в целом подтверждено почти 7,46 миллиона случаев коронавируса, включая более чем 419 тысяч летальных, выздоровели почти 3,8 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Утром в четверг общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в мире составляет 7458993. Из них 419020 - летальные. А количество людей, которые уже вылечились от коронавирусной болезни, составляет 3778224.

В первую тройку по количеству зараженных лиц входят США (2066401), Бразилия (775184) и Российская Федерация (493657).

В странах Европы эпидемиологическая ситуация продолжает улучшаться: карантинные ограничения постепенно снимаются, а границы внутри ЕС уже почти полностью открылись.

По состоянию на утро 11 июня в Украине количество подтвержденных случаев COVID-19 составляет 29070, включая 854 летальных случаях и 13141 выздоровление. За сутки прибавилось 689 случаев.