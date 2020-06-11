В Украине появится еще один правоохранительный орган

Государственная экологическая инспекция официально получит статус правоохранительного органа. Такое решение вскоре должно принять правительство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госэкоинспекции.
"Государственная экологическая инспекция официально получит статус правоохранительного органа, что позволит эффективно противодействовать недопуску инспекторов на предприятия, которые они проверяют. В частности, за недопуск придется заплатить штраф 50-200 необлагаемых минимумов доходов граждан, отбыть исправительные работы или же быть арестованным на срок до 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующее решение правительство должно принять в ближайшее время.
"Тогда за недопуск инспектора на предприятие нарушитель будет подпадать под действие статьи 343 УК. Она предусматривает штраф 50-200 необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительные работы или арест до 6 месяцев. Также на инспекторов распространятся все гарантии защиты от посягательств на жизнь, здоровье или имущество - их или их близких", - говорится в сообщении.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что рассматривается возможность образования министерства развития промышленности, в частности оборонно-промышленного комплекса.