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В Украине появится еще один правоохранительный орган

В Украине появится еще один правоохранительный орган
18:30 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com
Правительство Украины планирует сделать Госэкоинспекцию новым органом правоохранительной системы.

Государственная экологическая инспекция официально получит статус правоохранительного органа. Такое решение вскоре должно принять правительство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госэкоинспекции.

"Государственная экологическая инспекция официально получит статус правоохранительного органа, что позволит эффективно противодействовать недопуску инспекторов на предприятия, которые они проверяют. В частности, за недопуск придется заплатить штраф 50-200 необлагаемых минимумов доходов граждан, отбыть исправительные работы или же быть арестованным на срок до 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение правительство должно принять в ближайшее время.

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"Тогда за недопуск инспектора на предприятие нарушитель будет подпадать под действие статьи 343 УК. Она предусматривает штраф 50-200 необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительные работы или арест до 6 месяцев. Также на инспекторов распространятся все гарантии защиты от посягательств на жизнь, здоровье или имущество - их или их близких", - говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что рассматривается возможность образования министерства развития промышленности, в частности оборонно-промышленного комплекса.

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Кабмин, Госэкоинспекция.
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