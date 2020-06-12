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Украинцам разрешили праздновать свадьбы: но есть условия

Украинцам разрешили праздновать свадьбы: но есть условия
10:49 Сегодня Телеграф
В Минздраве разрешили украинцам праздновать свадьбы, но при условии соблюдения ограничительных мер.

Министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что можно праздновать свадьбу в ресторанах с соблюдением установленных ограничительных мер. Об этом он заявил во время брифинга.

"Праздновать можно. Если вы придерживаетесь... установленных ограничительных мер. А именно - социальной дистанции. По возможности, понимаю, что это свадьба. Это и пользования антисептиками", - сказал Максим Степанов, отвечая на вопрос, можно ли играть свадьбу в ресторанах в формате до 10 человек.

В учреждениях, которые работают запрещается:

  • Вход посетителей в заведение без сопровождения работника;

  • Проведение праздников, банкетов, мастер-классов, публичных событий и т.д., в которых принимают участие более 10 человек;

  • Приготовление пищи на открытых кухнях (кроме тех, которые отгорожены от посетителей перегородкой);

  • Функционирование буфетов (отдельных зон) самообслуживания, в том числе для самостоятельного налива напитков клиентами;

  • Самообслуживания в заведениях быстрого питания. Подносы, блюда, напитки и столовые приборы должен выдавать персонал по просьбе посетителя;

  • Более 4 человек за столиком, не считая детей до 14 лет.

Напомним, в Украине второй день подряд фиксируется значительное количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 - за минувшие сутки по состоянию на утро пятницы зафиксировано 683 новых инфицированных

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Все по теме:

Свадьба, Карантин, Коронавирус, Максим Степанов.

Автор:

Телеграф
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