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Редактор Общественного заболел COVID-19

Редактор Общественного заболел COVID-19
16:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Обновлено: 16:43 Сегодня
В Черновицкой области коронавирус подхватил редактор Общественного.

В редактора программы "Темы дня" Черновицкого филиала Общественного подтвердили коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщили на сайте канала.

"В редактора "Темы дня" Общественного Буковины подтвердили коронавирусную инфекцию. У нее легкое течение болезни", - говорится в сообщении.

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Там отмечают, что о положительном результате теста редактор узнала 12 июня. В последний раз на работе была 9 июня, все время находилась в маске.

Сотрудники, с которыми она контактировала, пошли на самоизоляцию. Остальные сотрудники будут работать дистанционно.

"В обычном режиме будет работать новостная редакция филиала и сотрудники, обеспечивающие выход новостных выпусков в эфир", - добавили в Общественном.

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По состоянию на 12 июня в Украине лабораторно подтверждены 29 753 случая COVID-19, за сутки - 683 новых.

В Черновицкой области пока зафиксировано 3836 случаев заражения коронавирусом.

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Все по теме:

Вирус, Пандемия, Коронавирус, Общественное, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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