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Президент поручил разобраться о причинах роста заболеваемости COVID-19

Президент поручил разобраться о причинах роста заболеваемости COVID-19
15:06 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Глава государства отметил, что люди должны понять, что соблюдение масочного режима и социальной дистанции может спасти от второй волны COVID-19.

Президент Владимир Зеленский попросил Кабинет министров разобраться в причинах роста заболеваемости COVID-19, прежде чем принимать решения об ужесточении карантина.

Об этом он сказал на селекторном совещании по коронавирусу в пятницу, говорится на сайте Офиса президента.

Министр здравоохранения Максим Степанов и премьер Денис Шмыгаль рассказали президенту о своих опасениях по поводу увеличения количества новых случаев COVID-19. Также увеличилось число обращений людей с симптомами коронавируса, случаев пневмонии и госпитализации с признаками болезни. Ячейки выявления новых больных коронавирусом - рассеяны.

Президент предположил, что рост заболеваемости среди населения может наблюдаться из-за увеличения количества тестирований.

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"Надо быстро установить причины роста заболеваемости. А до этого все соответствующие органы должны обращать внимание населения на необходимость соблюдения масочного режима и социальной дистанции на улице. Вижу, что люди ходят без масок. Только соблюдение мер безопасности защитит нас от угрозы заболеть и спасет нашу экономику от карантина", - сказал Зеленский.

На совещании также сообщили, что сегодня, кроме столицы, еще девять регионов Украины не готовы переходить к следующему этапу смягчения карантина. Это Киевская, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.

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Все по теме:

Коронавирус, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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