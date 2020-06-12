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Суд избирает меру пресечения Стерненко

Суд избирает меру пресечения Стерненко
22:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Сторона обвинения ходатайствует о круглосуточном домашнем аресте.

Шевченковский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства по избранию меры пресечения активисту Сергею Стерненко по сути.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Прокурор Николай Бозовуляк начал читать текст ходатайства ориентировочно в 21:00.

Само же заседание началось ориентировочно в 14:10, до этого продолжалась стадия рассмотрения ходатайств.

Активисту Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве

Суд за это время трижды отказал защите в отводе судьи Владимира Бугиля, прокурора Бозовуляка, вызова в суд народных депутатов Игоря Василива и Гео Лероса, в то же время удовлетворил ходатайство о вызове на заседание прокурора Андрея Радионова, который, по данным СМИ, ранее отказался подписывать подозрение Стерненко.

Как известно, в Киеве несколько сотен человек пришли под Шевченковский райсуд Киева поддержать активиста Стерненко.

Стерненко 11 июня в Главном следственном управлении СБУ объявили подозрение в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч.2 Уголовного кодекса Украины (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения).

Генпрокурору было неизвестно о факте подписания подозрения Стерненко

Прокурату подготовила ходатайство об избрании Стерненко меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Стерненко - одесский активист, участник местного Евромайдана и бывший руководитель одесского "Правого сектора".

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Обиваясь от нападавших, он смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала и сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже - государственную охрану.

Всего в 2018 году на него совершили три покушения в Одессе только за полгода.

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Суд, Сергей Стерненко.

Автор:

Телеграф
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