ВАКС продлил обязанности руководителя Бердянского филиала АМПУ Барчану

Александр Барчан остается начальником Бердянского филиала Государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".

Высший антикоррупционный суд продлил процессуальные обязанности начальника Бердянского филиала Государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" Александру Барчану.

Об этом пресс-служба САП.

"Срок действия обязанностей, среди которых прибывать по требованию детектива, прокурора и суда; сообщать об изменении места жительства или места работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми; сдать на хранение паспорт для выезда за границу, продлено до 11 августа 2020 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, следственный судья ВАКС установил подозреваемому и его защитнику срок на ознакомление с материалами дела - до 15 июля 2020 года.

Как сообщалось, ВАКС отстранил от должности начальника Бердянского филиала АМПУ к 29 июня 2020 года включительно.

Напомним, ВАКС ранее отстранил от занимаемой должности начальника Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" Александра Барчана, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, что причинило ущерб в размере около 2,5 млн гривен.

Как сообщалось, САП завершила расследование по делу о нанесении около 2,5 млн грн убытков Бердянском морпорту.

Добавим, САП завершила расследование по делу о нанесении около 2,5 млн грн грн убытков Бердянском морпорту.