ВАКС продлил обязанности руководителя Бердянского филиала АМПУ Барчану

Высший антикоррупционный суд продлил процессуальные обязанности начальника Бердянского филиала Государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" Александру Барчану.
Об этом пресс-служба САП.
"Срок действия обязанностей, среди которых прибывать по требованию детектива, прокурора и суда; сообщать об изменении места жительства или места работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми; сдать на хранение паспорт для выезда за границу, продлено до 11 августа 2020 года", - говорится в сообщении.
Кроме того, следственный судья ВАКС установил подозреваемому и его защитнику срок на ознакомление с материалами дела - до 15 июля 2020 года.
Как сообщалось, ВАКС отстранил от должности начальника Бердянского филиала АМПУ к 29 июня 2020 года включительно.
Напомним, ВАКС ранее отстранил от занимаемой должности начальника Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" Александра Барчана, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, что причинило ущерб в размере около 2,5 млн гривен.
Как сообщалось, САП завершила расследование по делу о нанесении около 2,5 млн грн убытков Бердянском морпорту.
Добавим, САП завершила расследование по делу о нанесении около 2,5 млн грн грн убытков Бердянском морпорту.