Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 июня

Мы составили подборку праздников, которые отмечают 15 июня.

Вьюн Зеленый

Известно, что в этот день девушки плели венки на счастье - делали их из вьюнка. Кроме того, была распространена традиция украшать дома веточками берез. Сам же праздник Вьюнец предполагал проведение большого количества обрядов, которые не дошли до нашего времени и сегодня не используются. Однако известно, что 15 июня крестьяне собирались за околицей шумными компаниями, после чего начинали ходить по улицам всей дружной толпой и петь песни, посвященные парам, которые сочетались браком в текущем году. Взрослых людей угощали вином, а детей - конфетами, или же давали им мелкие деньги. К вечеру молодежь собиралась на игрища, общалась между собой. Девицы плели венки из вьюнка и водили хороводы. Молодцы боролись друг с другом и состязались в силе и ловкости. Говорили, что делать венки из вьюнка - значит, по приметам, плести свое будущее хорошими мыслями.

На столе 15 июня обязательно стоял свежеиспеченный каравай, который являлся олицетворением солнца, богатства, благополучия. Именины в этот день отмечают Мария, Дмитрий, Никифор, Константин, Иван.

В православной церкви 15 июня почитают память святителя Никифора - патриарха и исповедника Константинопольского.

В этот день принято окучивать ранний картофель. Также июнь месяц был известен как время нашествия на растения очень опасного вредителя - мучнистой росы. И сегодня в середине июня дачники и огородники опрыскивают растения 1-процентным раствором суперфосфата для того чтобы сохранить урожай. Также в этот день анализировали природные явления и пытались предсказать погоду на ближайшие дни и месяцы.

Всемирный день ветра

15 июня отмечается Всемирный день ветра (Global Wind Day). Инициаторами создания столь необычного на первый взгляд праздника стали Европейская ассоциация ветроэнергетики и Всемирный совет по энергии ветра. А его цель - привлечение внимания общественности (в первую очередь, представителей энергетических комплексов разных стран) к огромному потенциалу ветроэнергетики.

Организаторы Дня ветра подчеркивают, что к числу основных задач праздника относится и знакомство с ветроэнергетикой широкой общественности. Людям на практике показывают, как рождается энергия ветра. 15 июня во многих странах мира проводятся тысячи различных мероприятий, в рамках которых для населения устраиваются экскурсии на ветровые станции и встречи с экспертами, проходят лекции и семинары на тему "Ветер - альтернативный источник энергии".

Впервые День ветра отмечался в Европе в 2007 году. Уже в 2009 году он приобрел статус всемирного, к празднованию присоединились более 30 стран. С каждым годом их количество быстро растет. Причем каждый человек может отпраздновать этот необычный день самостоятельно: например, отправиться с друзьями запускать воздушных змеев, используя для этого веселого действа бесплатную и мощную энергию ветра.

Всемирный день мотоциклиста

Традиция отмечать Всемирный день мотоциклиста появилась 22 июля 1992 года, когда сразу в нескольких странах энтузиасты, оставив автомобили в гаражах, отправились на работу на мотоциклах и скутерах. Изначально день так и назывался - Ride to Work Day, что можно перевести с английского языка как "На работу на мотоцикле", и лишь позже постепенно превратился в День мотоциклиста.

Интересно, что до 2008 года датой проведения Дня считалась третья среда июля, но с 2008 года День мотоциклиста был перенесен на третий понедельник июня. Изменение даты было сделано для того, чтобы выбрать климатические условия, наиболее благоприятные для мотоциклистов всего мира. Благоприятные климатические условия, в свою очередь, позволяют принять участие в акции наибольшему числу мотоциклистов.

В качестве основной цели акции ее организаторы называют необходимость заявить о правах мотоциклистов, не ущемляя прав других участников дорожного движения. Это у байкеров вполне успешно получается. В их пользу говорит, например, то, что мотоциклы уменьшают риск возникновения пробок на дорогах, не требуют много места для парковки и потребляют мало топлива, а это положительно сказывается на состоянии окружающей среды.

Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей

Генеральная Ассамблея ООН в 2011 году своей резолюцией 66/127 объявила об учреждении Всемирного дня о распространении информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей (World Elder Abuse Awareness Day). Начиная с этого момента, 15 июня ежегодно отмечается эта международная дата, когда весь мир высказывает свое несогласие со злоупотреблениями в отношении представителей старших поколений и их страданиями.

Демографические проблемы очень многогранны, в разных уголках мира их острота варьируется очень сильно, но даже в развитых современных демократических государствах они присутствуют. Где-то это связано с низкой рождаемостью, где-то - наоборот, с резким приростом численности населения, какие-то страны страдают от диспропорции в численном составе между мужчинами и женщинами и т.д.

Однако одной из характерных черт современного мира становится, по признанию специалистов, рост числа пожилых людей, причём во многом, это касается развитых стран, где уровень рождаемости по целому ряду причин находится на невысоком уровне, несмотря на достаточно благополучные экономические и социальные условия.

Так или иначе, но людей, которых относят к числу пожилых нередко можно отнести к категории незащищённых граждан. Именно поэтому Организация Объединённых Наций подняла вопрос о необходимости "вскрытия" тех проблем, которые могут возникнуть в жизни человека, переходящего к преклонному возрасту, а также призвала государства внимательнее относиться к этой категории своих граждан, обеспечивая их интересы наравне с остальными.