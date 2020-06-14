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В ВСУ обнаружили еще три случая инфицирования коронавирусом

В ВСУ обнаружили еще три случая инфицирования коронавирусом
Обновлено 11:29 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
В ВСУ за минувшие сутки зафиксировано 3 новых случая инфицирования коронавирусом, 171 человек болеет.

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 3 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10.00 14 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 171 человек острой респираторной болезни COVID-19 вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 174 человека, летальных случаев - 4", - сказано в сообщении на официальной странице Командования Медицинских сил ВСУ в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая COVID-19.

"2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины в Днепропетровской области находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - отметили в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 461 человек. Количество военнослужащих в которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 114 человек.

Как сообщалось, в Киеве на утро 14 июня уже 3,9 тыс. случаев COVID-19, за сутки заболели 66 человек, из них шестеро медиков.

В Украине 648 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 106 - выздоровели, 9 новых жертв вируса.

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Армия, ВСУ, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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