Рекордная взятка главам САП и НАБУ: ВАКС избирает меру пресечения задержанным

Суд избирает меру пресечения задержанным по делу о рекордной взятке главам САП и НАБУ.

Высший антикоррупционный суд рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения лицам, задержанным накануне на попытке дачи взятки в размере 6 млн долл США за закрытие дела, которое расследует НАБУ и САП, по подозрению экс-министра времен Януковича.

Трансляция судебного заседания осуществляется на You-Tube канале Высшего антикоррупционного суда.

В частности, на странице ВАКС в Facebook сообщили, что заседание должно было начаться в 10:00, однако начали позже в связи с рассмотрением ходатайства об отводе судьи.

В настоящее время избирается мера пресечения одному из задержанных - Андрею Киче. Прокурор просит применить к нему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 40,5 млн грн.

Сторона защиты просит суд отказать в удовлетворении такого ходатайства.

Как сообщалось, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 12 июня задокументировали факт дачи бывшим высокопоставленным лицом от предыдущей власти взятки в размере 6 млн долларов руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и руководству НАБУ за закрытие дела против него.

В субботу, 13 июня, руководители НАБУ и САП сообщили, что взятку предлагали за закрытие дела, связанного с бывшим министром Николаем Злочевским, в отношении причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного на подконтрольный Курченко "Реал-Банк".

В частности, Сытник сообщил, что в деле относительно дачи взятки на данный момент задержаны трое человек, среди которых первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве и двое доверенных лиц Злочевского.

Николай Злочевский выехал из Украины в конце 2014 года после того, как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении. В январе 2015 года ГПУ объявила его в розыск. Осенью 2016 года с сайта МВД была снята информационно-статистическая карточка о розыске экс-министра. Информация о прекращении розыска была внесена на основании присланного из Генпрокуратуры постановления об отмене государственного розыска Злочевского.