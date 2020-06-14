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Рекордная взятка главам САП и НАБУ: ВАКС избрал меру пресечения одному из подозреваемых

Рекордная взятка главам САП и НАБУ: ВАКС избрал меру пресечения одному из подозреваемых
17:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук
Суд назначил 40 миллионов залога одному из задержанных по делу Злочевского.

Высший антикоррупционный суд постановил применить к задержанному по делу о попытке предоставления взятки САП и НАБУ Андрею Киче меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 августа включительно с возможностью внесения залога в размере 40,3 млн грн.

Соответствующее решение озвучила судья на заседании, транслировавшемся на You-Tube канале Высшего антикоррупционного суда.

"Следственный судья постановила: ходатайство детектива удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Киче Андрею Владимировичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с момента его задержания и до 10 августа 2020 года включительно, определить подозреваемому Киче Андрею Владимировичу залог 19 тысяч 200 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 40 млн 358 тыс. 400 грн", - объявила следственный судья.

Как сообщалось, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 12 июня задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти взятки в размере 6 млн долларов руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и руководству НАБУ за закрытие дела против него.

Взятка по делу Злочевского: в НАБУ и САП говорят о причастности сотрудников Офиса генпрокурора

В субботу руководители НАБУ и САП проинформировали, что взятку предлагали за закрытие дела, связанного с бывшим министром природных ресурсов Николаем Злочевским, которое касается причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного на подконтрольный Курченко "Реал-Банк".

В частности, Сытник проинформировал, что по делу о даче взятки сейчас задержаны три человека, среди которых первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве и двое доверенных лиц Злочевского.

Рекордная взятка главам САП и НАБУ: ВАКС избирает меру пресечения задержанным

Николай Злочевский выехал из Украины в конце 2014 года после того, как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении. В январе 2015 года ГПУ объявила его в розыск. Осенью 2016 года с сайта МВД была снята информационно-статистическая карточка о розыске экс-министра. Информация о прекращении розыска была внесена на основании присланного из Генпрокуратуры постановления об отмене государственного розыска Злочевского.

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Суд, Коррупция, ВАКС.

Автор:

Телеграф
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