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В Украине новый этап смягчения карантина: что разрешат с сегодняшнего дня

В Украине новый этап смягчения карантина: что разрешат с сегодняшнего дня
Обновлено 08:11 Сегодня Телеграф Фото: kbp.aero/
В понедельник, 15 июня, Украина переходит к новому этапу смягчения карантина: восстанавливается международное авиасообщение, разрешается въезд иностранцам, открываются КПВВ.

В Украине с 15 июня начался новый этап смягчения карантина — в стране будут отменены еще ряд запретов, введенных из-за пандемии коронавируса.

При этом Кабмин сохранил систему адаптивного карантина — то есть те области, которые не соответствуют трем критериям Минздрава, не смогут отменять даже предыдущие ограничения (открывать рестораны и т. д.)

"В ряде областей мы еще не перешли ко второму этапу карантина, не говоря уже о третьем или последующих этапах", — напомнил 12 июня премьер-министр Денис Шмыгаль.

Однако послабления, которые начинают действовать с 15 июня, касаются в основном всей страны, а не отдельных регионов. Часть из них Кабмин утвердил на своем внеочередном заседании 12 июня.

Открытие КПВВ на админгранице с Крымом и отмена обсервации для въезжающих

С понедельника, 15 июня, на административной границе между оккупированной Автономной Республики Крым и Херсонской областью заработают все контрольные пункты въезда-выезда.

Возобновят свою работу пункты пропуска Каланчак, Чонгар и Чаплинка.

При этом тем, кто возвращается из Крыма на подконтрольную Украине территорию, не нужно будет проходить обязательную обсервацию.

Вместо этого люди должны будут дать письменное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома". Нарушителям этого условия грозит штраф 17 тыс. грн.

Также необходимо соблюдать и другие противоэпидемические требования — использовать защитные маски и перчатки, проходить контроль температуры.

Как ожидается, обсервацию могут отменить и для людей, которые въезжают на подконтрольную Украине территорию через КПВВ на Донбассе (их открыли с 10 июня).

С 15 июня Украина возобновляет регулярное международное авиасообщение

С сегодняшнего дня в Украине возобновляется международное авиасообщение с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.

Начиная с 15 июня граждане Украины смогут летать рейсами международного авиасообщения в:

- Албания, США - без ограничений на границе, без тестирования;

- Великобритания - карантин 14 дней;

- Турция - без ограничений на границе, тестирование по прибытию;

А с 27 июня в Тунис, с прохождением тестирования по прибытию.

После улучшения эпидемической ситуации в Украине будет рассмотрена возможность открытия границ с:

- Кипром и Черногорией - ситуация будет пересматриваться раз в неделю;

- Грузией и Грецией - с 1 июля.

"Правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд для иностранцев, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и находились на территории таких государств в течение последних 14 дней. Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение", - писал министр инфраструктуры Владислав Криклий 12 июня во своем Telegram-канале.

В частности, в международном аэропорту "Борисполь" были запланированы 15 авиарейсов в первый же день открытия международного авиасообщения, 15 июня.

"С понедельника мы увидим здесь много рейсов ... С понедельника мы имеем в планах 15 регулярных рейсов, это согласно заявлений ... Будут ли они выполняться или нет, сейчас сказать сложно. Потому что компании, которые начали продажу билетов, видят не очень большой спрос, и я не могу исключать того, что некоторые компании будут отменять запланированные рейсы", - сказал ранее на брифинге гендиректор аэропорта Павел Рябикин.

Разрешение на въезд иностранцам

Кабмин 12 июня принял решение о возобновлении работы пунктов пропуска в аэропортах Украины, а также об обеспечении возможности пересечения границы иностранными гражданами.

"Принято решение о возобновлении работы пунктов пропуска и пунктов контроля в аэропортах Украины, а также об обеспечении возможности пересечения границы иностранными гражданами", - говорится в сообщении Кабмина.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, правительство разрешило въезд для иностранцев, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не находившихся на территории таких государств в течение последних 14 дней. "Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение", - отметил министр.

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Все по теме:

Карантин, ГПСУ, Коронавирус, Авиасообщение, Владислав Криклий, КПВВ.

Автор:

Телеграф
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