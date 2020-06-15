В Украине новый этап смягчения карантина: что разрешат с сегодняшнего дня

В Украине с 15 июня начался новый этап смягчения карантина — в стране будут отменены еще ряд запретов, введенных из-за пандемии коронавируса.
При этом Кабмин сохранил систему адаптивного карантина — то есть те области, которые не соответствуют трем критериям Минздрава, не смогут отменять даже предыдущие ограничения (открывать рестораны и т. д.)
"В ряде областей мы еще не перешли ко второму этапу карантина, не говоря уже о третьем или последующих этапах", — напомнил 12 июня премьер-министр Денис Шмыгаль.
Однако послабления, которые начинают действовать с 15 июня, касаются в основном всей страны, а не отдельных регионов. Часть из них Кабмин утвердил на своем внеочередном заседании 12 июня.
Открытие КПВВ на админгранице с Крымом и отмена обсервации для въезжающих
С понедельника, 15 июня, на административной границе между оккупированной Автономной Республики Крым и Херсонской областью заработают все контрольные пункты въезда-выезда.
Возобновят свою работу пункты пропуска Каланчак, Чонгар и Чаплинка.
При этом тем, кто возвращается из Крыма на подконтрольную Украине территорию, не нужно будет проходить обязательную обсервацию.
Вместо этого люди должны будут дать письменное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома". Нарушителям этого условия грозит штраф 17 тыс. грн.
Также необходимо соблюдать и другие противоэпидемические требования — использовать защитные маски и перчатки, проходить контроль температуры.
Как ожидается, обсервацию могут отменить и для людей, которые въезжают на подконтрольную Украине территорию через КПВВ на Донбассе (их открыли с 10 июня).
С 15 июня Украина возобновляет регулярное международное авиасообщение
С сегодняшнего дня в Украине возобновляется международное авиасообщение с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.
Начиная с 15 июня граждане Украины смогут летать рейсами международного авиасообщения в:
- Албания, США - без ограничений на границе, без тестирования;
- Великобритания - карантин 14 дней;
- Турция - без ограничений на границе, тестирование по прибытию;
А с 27 июня в Тунис, с прохождением тестирования по прибытию.
После улучшения эпидемической ситуации в Украине будет рассмотрена возможность открытия границ с:
- Кипром и Черногорией - ситуация будет пересматриваться раз в неделю;
- Грузией и Грецией - с 1 июля.
"Правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд для иностранцев, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и находились на территории таких государств в течение последних 14 дней. Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение", - писал министр инфраструктуры Владислав Криклий 12 июня во своем Telegram-канале.
В частности, в международном аэропорту "Борисполь" были запланированы 15 авиарейсов в первый же день открытия международного авиасообщения, 15 июня.
"С понедельника мы увидим здесь много рейсов ... С понедельника мы имеем в планах 15 регулярных рейсов, это согласно заявлений ... Будут ли они выполняться или нет, сейчас сказать сложно. Потому что компании, которые начали продажу билетов, видят не очень большой спрос, и я не могу исключать того, что некоторые компании будут отменять запланированные рейсы", - сказал ранее на брифинге гендиректор аэропорта Павел Рябикин.
Разрешение на въезд иностранцам
Кабмин 12 июня принял решение о возобновлении работы пунктов пропуска в аэропортах Украины, а также об обеспечении возможности пересечения границы иностранными гражданами.
"Принято решение о возобновлении работы пунктов пропуска и пунктов контроля в аэропортах Украины, а также об обеспечении возможности пересечения границы иностранными гражданами", - говорится в сообщении Кабмина.
По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, правительство разрешило въезд для иностранцев, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не находившихся на территории таких государств в течение последних 14 дней. "Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение", - отметил министр.