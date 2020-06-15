Глава Минздрава Максим Степанов объяснил, как будут увеличивать количество общественного транспорта.

Увеличение количества подвижного состава общественного транспорта планируется за счет перевозчиков. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Перед тем, как запускать соответствующий транспорт, в том числе и пригородный транспорт, и межобластной - были встречи с перевозчиками. Минздрав беспокоит ограничение карантинных мероприятий, в том числе и с транспортом. Нас заверили перевозчики, что готовы увеличить количество соответствующего транспорта и такая возможность существует. И мы настаивали на этом", - рассказал Степанов.

Напомним, в Украине с 15 июня начался новый этап смягчения карантина — в стране будут отменены еще ряд запретов, введенных из-за пандемии коронавируса.